STANSTEAD, QC, le 3 mai 2024 /CNW/ - Dans le cadre de sa rénovation, le Théâtre Sans Frontières pourra accueillir une plus grande diversité de spectacles, de projections cinématographiques, d'expositions, de conférences et autres événements culturels grâce à l'investissement de plus de 2,1 millions de dollars du gouvernement fédéral.

Annoncé par l'honorable Marie-Claude Bibeau, ce projet profitera aux habitants de Stanstead en enrichissant sa vie culturelle, en offrant des opportunités éducatives et artistiques, en renforçant les liens sociaux et en améliorant les infrastructures locales.

Une économie prospère a besoin d'investissements stratégiques dans les infrastructures vertes pour bâtir un avenir durable pour les Canadiens, avec un accès à de bons emplois, tout en limitant les répercussions sur l'environnement local.

Ce lieu de divertissement apprécié par la communauté et par les visiteurs de Stanstead, le Théâtre Sans Frontières du Centre des Arts de Stanstead sera revitalisé. Les rénovations incluront la modernisation de l'auditorium avec l'ajout de 320 sièges supplémentaires et un écran rétractable pour la présentation de films. Une mezzanine sera également aménagée afin d'accueillir les étudiants du Collège Stanstead et permettra d'accueillir l'ensemble de la programmation du Centre des arts et plusieurs groupes communautaires. Enfin, les systèmes électriques et mécaniques seront modernisés pour assurer un fonctionnement efficace et durable du bâtiment.

Le financement servira à redonner vie à ce lieu qui est un point central de la vie culturelle et événementielle du centre-ville de Stanstead. Il accueillera une variété d'évènements culturels et artistiques ainsi que des activités communautaires. Son rôle ne se limitera pas à divertir puisqu'il sera également un moteur pour l'économie locale, contribuant ainsi à revitaliser Stanstead et à en faire une ville frontalière prospère.

Le programme BCVI vise à améliorer les lieux où les Canadiens travaillent, apprennent, se divertissent, vivent, et se rassemblent, en réduisant la pollution, en réduisant les coûts et en soutenant des milliers de bons emplois.

Au moyen d'améliorations écologiques et autres aux bâtiments communautaires publics existants et de nouvelles constructions dans des collectivités mal desservies, le programme BCVI aidera à garantir que les installations communautaires sont inclusives, accessibles et ont une longue durée de service, tout en aidant aussi le Canada à atteindre ses objectifs de carboneutralité d'ici 2050.

« Le Centre des Arts de Stanstead peut maintenant concrétiser ses plans de rénovation, de modernisation et de développement qui lui permettront de devenir un phare culturel et communautaire. Cet investissement démontre l'engagement de notre gouvernement envers le développement durable et la vitalité des collectivités partout au Canada. »

L'honorable Marie-Claude Bibeau , députée de Compton-Stanstead et ministre du Revenu national, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Gabriel Safdie et Le Centre des Arts de Stanstead ramènent avec ce projet un lieu de rassemblement pour les Arts à un théâtre moderne avec beaucoup d'histoire. Cet investissement vient ajouter à notre offre grandissante d'activités culturelles à Stanstead toute en aidant la revitalisation du cœur de notre ville. Grâce à ce beau projet, Stanstead deviendra encore plus un attrait touristique de la région. »

Jody Stone, Maire de Stanstead

« Au nom du Centre des arts de Stanstead, je souhaite exprimer une profonde gratitude pour la généreuse subvention de 2,1 millions de dollars allouée à la rénovation du Théâtre sans frontières. Avec une vision alignée sur les normes écologiques, notre nouveau théâtre honorera non seulement notre passé, mais embrassera également un futur durable. Conçu pour être un espace dynamique pour les habitants de Stanstead, les étudiants et les visiteurs, le théâtre servira de chemin vers l'enrichissement culturel, offrant à la communauté et au-delà une programmation artistique de qualité. Nous sommes ravis de nous engager dans ce trajet transformateur, marquant une phase charnière dans l'évolution du Centre des arts de Stanstead. »

Gabriel Safdie, Directeur fondateur du Centre des arts de Stanstead

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 2 115 524 $ dans ce projet dans le cadre du Programme pour les Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI).

Ces améliorations devraient permettre annuellement une économie de carburant d'environ 61.2 % et une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 110 tonnes.

Le programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI) a été créé pour appuyer le Plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine. Il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l'accroissement de l'efficacité énergétique, et en contribuant à accroître la résilience aux changements climatiques.

: Un environnement sain et une économie saine. Il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l'accroissement de l'efficacité énergétique, et en contribuant à accroître la résilience aux changements climatiques. Le programme prévoit 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour des travaux de modernisation, de réparation ou d'amélioration favorisant l'environnement et l'accessibilité.

Au moins 10 pour cent des fonds sont alloués à des projets destinés aux collectivités des Premières Nations, des Inuits et des Métis, ce qui comprend les populations autochtones dans les centres urbains.

La période de présentation des demandes dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs est maintenant terminée.

