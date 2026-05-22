L'EPLive 2026 est une conférence de deux jours qui rassemble les meilleurs experts mondiaux en électrophysiologie cardiaque

AUSTIN, Texas, 22 mai 2026 /CNW/ - Le Texas Cardiac Arrhythmia Institute (TCAI) au St. David's Medical Center tiendra son huitième symposium international sur les arythmies complexes les 28 et 29 mai 2026. L'EPLive, qui se tient tous les deux ans depuis 2012, est une réunion éducative de deux jours à l'intention des médecins, des infirmières autorisées en pratique avancée et des professionnels paramédicaux qui s'intéressent au traitement des arythmies cardiaques complexes, une maladie qui fait que le cœur bat avec un rythme irrégulier ou anormal. Les cas en direct, qui sont diffusés avec les commentaires d'experts du centre d'électrophysiologie de pointe du St. David's Medical Center, serviront de principal outil d'enseignement.

« L'EPLive 2026 représente une occasion unique pour la communauté mondiale de l'électrophysiologie de se réunir et de participer à l'apprentissage en temps réel grâce à une éducation complexe basée sur des cas », déclare Andrea Natale, M.D., F.H.R.S., F.A.C.C., F.E.S.C., électrophysiologue cardiaque et directeur médical exécutif du TCAI et directeur de cours de l'EPLive. « En combinant des procédures en direct mettant en avant les progrès les plus novateurs dans le domaine et des discussions avec des experts, nous offrons une expérience hautement pratique et pertinente que les professionnels peuvent traduire directement dans leur pratique quotidienne, dans le but d'améliorer les résultats pour les patients à l'échelle mondiale. »

Les arythmies cardiaques sont souvent traitées par des procédures qui ciblent la source du rythme cardiaque irrégulier. Cette année, l'EPLive mettra en lumière une approche simplifiée qui combine deux traitements - la fibrillation auriculaire et l'occlusion de l'appendice auriculaire gauche - en une seule intervention pour les patients atteints d'une fibrillation auriculaire et qui présentent un risque plus élevé d'AVC. En s'attaquant simultanément au rythme anormal et à une source courante de risque d'accident vasculaire cérébral, les médecins peuvent réduire la nécessité de multiples interventions, raccourcir le temps d'intervention et réduire les complications, ce qui se traduit par des soins plus sûrs et plus efficaces pour les patients.

L'EPLive 2026 comprendra quatre sessions : cas d'ablation de la fibrillation auriculaire, cas d'ablation d'une tachycardie ventriculaire, cas et dispositifs de fermeture de l'appendice auriculaire gauche, y compris une nouvelle technologie. Les séances comprennent une combinaison de cas enregistrés et en direct du TCAI et de certains des principaux centres d'électrophysiologie dans les pays du monde entier : Belgique (AZ Sint-Jan Brugge ; UZ Brussel), Canada (Vancouver General Hospital), Colombie (International Arrhythmia Center at Cardioinfantil Foundation), Italie (Centro Cardiologico Monzino) et États-Unis (Banner - University Medical Center Phoenix ; Cleveland Clinic ; Houston Methodist ; Kansas City Heart Rhythm Institute ; Massachusetts General ; MedStar Health ; Montefiore Einstein ; Mt. Sinai Hospital ; St. Bernard's Heart and Vascular Center ; UC Health Center ; UCLA Health ; University of Pennsylvania ; University of Texas Southwestern Medical Center).

La conférence visera également à atteindre divers objectifs, notamment :

Déterminer les processus visant à réduire les complications et à promouvoir des mesures de sécurité pour les patients pendant l'ablation de la fibrillation auriculaire et d'autres arythmies cardiaques.

Démontrer une compréhension des plus récentes données probantes et lignes directrices en matière de gestion et de traitement de l'arythmie au moyen de nouvelles technologies.

Appliquer les approches qui utilisent le mieux les nouvelles technologies démontrées pour optimiser les résultats cliniques.

Identifier les processus qui peuvent bénéficier de l'intégration de nouvelles technologies et promouvoir des procédures plus sécuritaires pour les patients.

Déterminer les processus visant à réduire les complications et à promouvoir des mesures de sécurité pour les patients lors d'extractions complexes d'implants cardiaques.

Au côté du Dr Natale, l' EPLive présentera des exposés de plusieurs médecins du TCAI, dont les codirecteurs de cours Amin Al-Ahmad, M.D., Luigi DiBiase, M.D., et Dhanunjaya « DJ » Lakkireddy, M.D., ainsi que John Allison, M.D., Khaled Awad, M.D., Mohamed Bassiouny, M.D., David Burkhardt, M.D., David Burkland, M.D., Robert Canby, M.D. Joseph Gallinghouse, M.D. Rodney Horton, M.D., Patrick Hranitzky, M.D. et Jason Zagrodzky, M.D.

Les médecins pourront recevoir au maximum 14,5 heures de Category 1 Credit™ de l'American Medical Association (AMA) lors de la conférence.

Le Texas Cardiac Arrhythmia Institute abrite le principal centre d'électrophysiologie robotique en Amérique du Nord. Le centre de 72 000 pieds carrés, qui a ouvert ses portes en 2019, comprend six laboratoires d'électrophysiologie équipés d'une technologie de pointe pour le traitement des arythmies complexes. L'équipe de médecins de renommée mondiale de l'institut est l'une des plus importantes pratiques d'électrophysiologie aux États-Unis, offrant une expérience, une expertise et des soins inégalés.

Pour en savoir plus, visitez EP-Live.com.

SOURCE Texas Cardiac Arrhythmia Institute at St. David’s Medical Center

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