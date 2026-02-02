Cette nouvelle technologie devient la plus petite sonde de défibrillation fournie par cathéter au monde

AUSTIN, Texas, 2 février 2026 /CNW/ - Les électrophysiologues du Texas Cardiac Arrhythmia Institute (TCAI) du St. David's Medical Center sont récemment devenus les premiers du pays à implémenter une nouvelle sonde de défibrillation approuvée par la FDA, une sonde isolée spécialisée qui se connecte un défibrillateur cardioverteur implantable (DCI) ou à un dispositif de resynchronisation cardiaque (TRC-D) au cœur et corrige les arythmies. La sonde de défibrillation est la plus petite sonde de défibrillation par cathéter au monde, ce qui permet une administration et un placement précis dans le ventricule droit.

La première intervention a été effectuée par Robert Canby, M.D., et Amin Al-Ahmad, M.D., électrophysiologues cardiaques cliniques au TCAI, le 7 janvier. Le Dr Canby a également participé à l'essai qui a mené à l'approbation de la FDA.

« Dans le traitement des patients, l'innocuité et l'efficacité sont primordiales, et cette nouvelle technologie nous permet d'atteindre les deux avec une précision accrue », déclare Andrea Natale, M.D., F.H.R.S., F.A.C.C., F.E.S.C., électrophysiologue cardiaque et directeur médical exécutif du TCAI. Cette intervention témoigne de la poursuite de l'innovation du Texas Cardiac Arrhythmia Institute pour améliorer les résultats et l'accès aux soins vitaux. »

Une sonde détecte le rythme cardiaque et transmet des signaux au dispositif implanté, qui offre ensuite une thérapie pour corriger ou interrompre des rythmes anormalement rapides, ou arythmies, qui peuvent entraîner un arrêt cardiaque soudain. Le diamètre des sondes de défibrillation existantes est plus grand, ce qui augmente le risque de complications futures.

Selon le Journal of the American Heart Association , environ 12,1 millions de personnes aux États-Unis devraient souffrir de fibrillation auriculaire, l'arythmie la plus courante, d'ici 2030.

Le TCAI est un centre d'électrophysiologie qui comprend six laboratoires dotés d'une technologie de pointe où un groupe d'électrophysiologistes cardiaques de renom, sous la direction du Dr Natale, un expert de renommée mondiale, réalise un volume élevé des procédures d'électrophysiologie les plus complexes.

SOURCE Texas Cardiac Arrhythmia Institute at St. David’s Medical Center

CONTACT : ECPR Texas, Matt Grilli, [email protected], (630) 800-9533