Le Texas Cardiac Arrhythmia Institute du St. David's Medical Center a utilisé pour la première fois aux États-Unis un nouveau système sans fil approuvé par la FDA pour traiter les arythmies cardiaques

AUSTIN, Texas, 21 juillet 2025 /CNW/ - Les électrophysiologistes du Texas Cardiac Arrhythmia Institute (TCAI) du St. David's Medical Center sont récemment devenus les premiers au pays à implanter un FDA-un nouveau système sans plomb approuvé qui offre une thérapie de resynchronisation cardiaque aux patients atteints d'insuffisance cardiaque. La thérapie de resynchronisation cardiaque améliore le moment des contractions cardiaques, aidant à restaurer le rythme normal du rythme cardiaque. La première intervention a récemment été effectuée par Robert Canby, M.D., électrophysiologiste cardiaque au TCAI.

« Cette technologie marque un progrès important dans la façon dont nous prenons soin des patients atteints de troubles du rythme cardiaque, en particulier ceux qui disposaient auparavant de peu d'options de traitement de resynchronisation cardiaque, a déclaré Andrea Natale, M.D., F.H.R.S., F.A.C.C., F.E.S.C., électrophysiologiste cardiaque et directeur médical exécutif du TCAI. « Au Texas Cardiac Arrhythmia Institute, notre engagement est d'offrir aux patients du monde entier les thérapies les plus avancées et fondées sur des données probantes, et grâce au leadership de la Dre Canby, nous avons tenu cette promesse. »

Le système est le tout premier à stimuler électriquement le muscle cardiaque au moyen d'un petit appareil sans plomb, d'une taille équivalente à celle d'un grain de riz, qui est implanté dans les tissus du ventricule gauche, la chambre de pompage principale du cœur. L'appareil convertit l'énergie ultrasonique en impulsions électriques, rétablissant le rythme cardiaque normal et l'efficacité de pompage.

Les thérapies traditionnelles de resynchronisation cardiaque impliquent des fils légers et isolés de la taille d'une nouille spaghetti. Ce dispositif de stimulation endocardique ventriculaire gauche offre une approche directe, ce qui permet un placement plus flexible et élargit l'accès à ceux qui étaient auparavant considérés comme non traitables.

Le TCAI est un centre d'électrophysiologie de pointe qui comprend six laboratoires équipés de technologies de pointe où un groupe d'électrophysiologistes cardiaques réputés, dirigé par le Dr Natale, un expert de renommée mondiale, effectue un volume élevé des procédures d'électrophysiologie les plus complexes.

SOURCE Texas Cardiac Arrhythmia Institute at St. David’s Medical Center

PERSONNE-RESSOURCE : ECPR Texas, Matt Grilli, [email protected], 630 800-9533