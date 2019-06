Le taux de postes vacants au Canada bat un nouveau record : 435 000 emplois à pourvoir au 1er trimestre de 2019

MONTRÉAL, le 12 juin 2019 /CNW/ - Selon le dernier rapport Postes à pourvoir de la FCEI, le taux de postes vacants dans le secteur privé au Canada a encore augmenté au premier trimestre de 2019, gagnant 0,1 % par rapport au trimestre précédent. À 3,3 %, il représente au total 435 000 postes restés vacants pendant au moins 4 mois.

« Le taux de postes vacants au niveau national est en constante augmentation depuis deux ans et il a atteint un nouveau record au premier trimestre, fait remarquer Simon Gaudreault, directeur principal de la recherche nationale à la FCEI. Le rythme de croissance est plus lent que l'année dernière à la même époque, mais les employeurs du Québec, de la Colombie-Britannique et de l'Ontario, surtout les microentreprises, ont de plus en plus de mal à trouver de la main-d'œuvre. »

Dans la plupart des provinces, les postes qualifiés ont été plus difficiles à pourvoir que les postes semi ou peu qualifiés. Le taux de postes vacants a eu un impact important sur l'augmentation des salaires : les entreprises ayant au moins un poste vacant prévoyaient une hausse moyenne globale des salaires de 2,2 %, contre 1,3 % en moyenne pour celles n'en ayant aucun.

Résultats par province

Le Québec a continué de connaître la pénurie de main-d'œuvre la plus sévère au pays avec un taux de postes vacants de 4,1 %, en hausse de 0,1 % par rapport au dernier trimestre. La Colombie-Britannique (3,6 %) et l'Ontario (3,3 %) suivent avec un gain de 0,1 % chacune. Le taux a augmenté en Saskatchewan (2,3 %), à Terre-Neuve-et-Labrador (1,9 %) et à l'Île-du-Prince-Édouard (1,8 %), mais il se situe encore sous la moyenne nationale dans ces trois provinces. Il est resté inchangé au Nouveau-Brunswick (2,8 %) et au Manitoba (2,4 %), et a baissé de 0,1 % en Nouvelle-Écosse (2,3 %) et en Alberta (2,1 %).

Province Taux de postes

vacants Évolution Nombre de postes

vacants Québec 4,1 % +0,1 % 120 800 Colombie-Britannique 3,6 % +0,1 % 69 400 Ontario 3,3 % +0,1 % 174 800 Nouveau-Brunswick 2,8 %

6 600 Manitoba 2,4 %

10 400 Saskatchewan 2,3 % +0,1 % 8 000 Nouvelle-Écosse 2,3 % -0,1 % 7 000 Alberta 2,1 % -0,1 % 33 800 Terre-Neuve-et-Labrador 1,9 % +0,1 % 2 800 Île-du-Prince-Édouard 1,8 % +0,1 % 900

Postes vacants par industrie

Le taux de postes vacants a le plus augmenté dans les secteurs de la construction (4,9 %) et des services personnels (4,7 %) où il dépasse la moyenne nationale. Les secteurs de l'agriculture (3,8 %), de la restauration/hébergement (3,7 %), des services professionnels (3,6 %) et des transports (3,6 %) font aussi face à un resserrement du marché du travail. La plupart des secteurs connaissent une hausse, à l'exception de la fabrication (3,0 %), du pétrole et du gaz (2,3 %), des finances (2,1 %) et de l'information (1,9 %), qui restent au point mort.

Consultez le rapport Postes à pourvoir du 1er trimestre de 2019 pour connaître les résultats par province et par industrie.

