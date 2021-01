Le système de revêtement en matériaux composites ALIGNMC se positionne à l’avant-garde dans le domaine des matériaux de construction

ALIGN offre l'un des coûts totaux d'installation de revêtement les plus bas sans sacrifier l'attrait des bordures, ce qui se traduit par une plus grande rentabilité. Caractéristiques du système :

Style impressionnant avec une exposition de face plane de 7 pouces et une texture authentique de grain de cèdre broyé.

Renforcement de la structure grâce à la technologie brevetée (GP) 2 ® qui respecte ou dépasse les normes d'essai de l'industrie en matière de résistance au vent, de maniabilité, de propagation des flammes et de dégagement de fumée, et de résistance aux intempéries et aux termites.

qui respecte ou dépasse les normes d'essai de l'industrie en matière de résistance au vent, de maniabilité, de propagation des flammes et de dégagement de fumée, et de résistance aux intempéries et aux termites. Empilement autoaligné avec verrouillage, offrant une installation plus rapide et plus facile que le fibrociment et le bois d'ingénierie, tout en nécessitant moins de manœuvres pour finir le travail.

Si on le compare aux autres types de revêtement, ALIGN est également le choix évident pour les propriétaires.

« Une esthétique supérieure, une facilité d'installation et la meilleure valeur marchande globale : tout s'ALIGNe parfaitement dans ce système de revêtement composite novateur, a déclaré Philippe Bourbonniere, vice-président exécutif de Gentek Building Products. En tant que véritable partenaire dans le domaine des produits de construction, nous sommes déterminés à rendre la réalisation des projets plus facile, plus efficace et plus gratifiante. »

Le revêtement en composite ALIGN est assorti d'une garantie à vie et nécessite peu d'entretien; des garnitures, des fenêtres et des accessoires compatibles sont également offerts. Il est offert dans une palette personnalisée de 20 couleurs résistantes à la décoloration, permettant aux propriétaires de choisir parmi une variété de styles et d'éviter de devoir peinturer de nouveau, ce qui peut être très coûteux.

Souhaitez-vous voir de quoi l'outil ALIGN aurait l'air sur votre maison? Faites passer votre projet au niveau supérieur avec le visualiseur Gentek. Ce programme facile à utiliser vous permet de créer des photos avant et après en faisant l'essai d'une variété de couleurs. Pour de plus amples renseignements sur le système de revêtement en matériaux composites ALIGN, consultez le site aligncompositecladding.com. Pour en savoir plus sur les produits de construction Gentek, visitez le site gentek.ca.

À propos de Gentek

La mission de Gentek est de créer des partenariats fructueux avec des entrepreneurs, des constructeurs, des distributeurs et des concessionnaires en fournissant et assurant l'entretien des produits et des solutions de pointe pour les bâtiments extérieurs. Cette entreprise aide ses partenaires à créer ou à restaurer des structures résidentielles, multifamiliales et commerciales légères qui sont écoénergétiques, confortables, durables et esthétiques pour le propriétaire de la maison ou de l'immeuble. Gentek, qui exploite plus de 20 centres d'approvisionnement appartenant à l'entreprise partout au Canada, est détenu par Associated Materials, LLC. Pour en savoir plus ou pour trouver votre centre d'approvisionnement local de Gentek, visitez le site gentek.ca.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1422433/Gentek_Sellwood_Multifamily.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1422434/Align.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1372470/Gentek_Logo.jpg

SOURCE Gentek

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Alissa Kiktavy, Falls, 216 472-2374, [email protected], https://gentek.ca

Liens connexes

https://gentek.ca