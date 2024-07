Gentek® ajoute un Vertical à baguette 12" à la gamme de produits de revêtement en composite ALIGN

CUYAHOGA FALLS, Ohio, le 10 juill. 2024 /CNW/ - Gentek®, un des principaux fabricants de produits de construction pour l'extérieur, vient d'ajouter un nouveau produit à son éventail révolutionnaire de revêtements en composite avec le lancement du Vertical à baguette ALIGN® 12". Le Vertical à baguette étant un profil vertical recherché, cette solution première de son genre allie une esthétique haut de gamme, un montage facile et un faible coût total après installation pour offrir une valeur ajoutée irrésistible aux rénovateurs, installateurs, constructeurs et propriétaires.

Gentek® ajoute un Vertical à baguette 12" à la gamme de produits de revêtement en composite ALIGN Revêtement en composite ALIGN (PRNewsfoto/Gentek) Vertical à baguette blanc glacier ALIGN (PRNewsfoto/Gentek)

Le Vertical à baguette ALIGN répond de façon inédite aux goûts exigeants des propriétaires grâce à sa forte signature visuelle et architecturale comme accent ou comme revêtement extérieur d'ensemble. Il représente un choix polyvalent pour les maisons de style traditionnel et moderne qui les aide à se démarquer du lot en mettant en vedette une largeur de profil authentique de 12", une projection de panneau pratique de ¾" et deux choix de textures : grain de bois ou mate. Ce produit marie l'aspect réaliste du bois à la technologie de composite à haut rendement du système de revêtement en composite ALIGN. Offerte en 20 couleurs tendance qui résistent à la décoloration, cette solution de revêtement novatrice permet aux propriétaires canadiens d'obtenir la splendeur et le charme impérissables du bois véritable sans les coûts élevés d'entretien et de réparation.

« L'orientation verticale du Vertical à baguette ALIGN permet de magnifiquement mettre en valeur les particularités architecturales ou d'ajouter une touche d'élégance à toute résidence », affirme Philippe Bourbonnière, président de division, Gentek. « Il constitue un choix captivant pour les rénovateurs, les constructeurs et les propriétaires qui cherchent à conférer une allure distinctive et intemporelle à leurs projets. Le Vertical à baguette est un mélange de savoir-faire traditionnel et d'innovation contemporaine qui réunit le meilleur de deux mondes. »

En plus de son attrait visuel, le motif Vertical à baguette offre des avantages pratiques aux installateurs professionnels; par exemple :

Installation en une seule étape : le tasseau intégré permet de gagner du temps par rapport aux lattes de fibrociment qu'on doit fixer individuellement, remplir pour couvrir les fixations inesthétiques visibles et puis retoucher à l'aide de peinture.

par rapport aux lattes de fibrociment qu'on doit fixer individuellement, remplir pour couvrir les fixations inesthétiques visibles et puis retoucher à l'aide de peinture. Léger et plus facile à manipuler que le fibrociment ou le bois usiné; aucun grand panneau lourd et encombrant.

et plus facile à manipuler que le fibrociment ou le bois usiné; aucun grand panneau lourd et encombrant. Coût total après installation moins élevé : possibilité d'économiser 10 % ou plus grâce aux exigences réduites en temps et en main-d'œuvre .

: possibilité d'économiser 10 % ou plus grâce aux exigences réduites en temps et en . Ne nécessite aucun outil spécialisé , aucune compétence particulière ni protection respiratoire; aucune imperméabilisation, aucun solin de joint, aucun calfeutrage ni retouche.

, aucune compétence particulière ni protection respiratoire; aucune imperméabilisation, aucun solin de joint, aucun calfeutrage ni retouche. Apparence avantageuse : dissimule les surfaces irrégulières; emboîtement à alignement automatique qui garantit une apparence uniforme .

. Technologie (GP)2® qui offre une plus grande intégrité structurelle : résiste aux vents violents, à l'humidité et aux dommages causés par les bosses et les coups.

Compatible avec une multitude d'options de garnitures, le Vertical à baguette ALIGN met en vedette une garantie à vie limitée et transférable. Pour découvrir toutes les possibilités et vous ALIGNER sur un nouveau niveau d'élégance pour l'extérieur de votre maison, rendez-vous à https://www.gentek.ca/product-catalog/siding-fr/align-bardage-composite-1/?lang=fr.

À propos de Gentek

Gentek a pour mission de créer des partenariats réussis avec des entrepreneurs, des constructeurs, des distributeurs et des détaillants en fournissant et en entretenant des produits et des solutions de construction pour l'extérieur à la fine pointe de l'industrie. L'entreprise aide ses partenaires à créer ou à restaurer des structures résidentielles, multifamiliales et commerciales de petite envergure exceptionnelles qui se révèlent écoénergétiques, confortables, durables et de belle apparence pour le propriétaire de maison ou de bâtiment. Gentek, qui exploite plus de 20 centres d'approvisionnement appartenant à l'entreprise à travers le Canada, est la propriété d'Associated Materials, LLC. Pour obtenir plus d'information ou pour trouver l'emplacement de votre centre d'approvisionnement Gentek local, consultez www.gentek.ca.

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2458388/am_alignboardbatten_launch.mp4

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1372470/4805258/Gentek_Logo.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2458389/ALIGN_color.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2458390/Gentek_ALIGN_BB_GlacierWhite.jpg

SOURCE Gentek

PERSONNE-RESSOURCE : Casey Malue, Falls & Co., pour le compte de Gentek, (216) 696-5693, [email protected]