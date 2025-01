OTTAWA, ON, le 15 janv. 2025 /CNW/ - Le réchauffement de la planète est une réalité avec laquelle nous devons tous composer. Il est essentiel de prévoir dans quelle mesure les températures vont augmenter pour planifier efficacement les mesures de réduction des émissions et d'adaptation aux changements climatiques.

Aujourd'hui, le gouvernement du Canada a publié ses premières prévisions de la température moyenne mondiale annuelles accessibles au grand public, selon lesquelles 2025 s'annonce être une année plus chaude que toutes les années consignées avant 2023.

Selon ces prévisions, la température moyenne mondiale devrait se situer entre 1,35 °C et 1,55 °C au-dessus de la valeur préindustrielle, ce qui signifie que 2025 sera la 12e année consécutive où les températures dépasseront d'au moins 1,0 °C les niveaux préindustriels. Les prévisions réaffirment que l'augmentation importante des températures mondiales au cours des deux dernières années n'est pas une fluctuation temporaire, mais un signal clair du réchauffement planétaire à long terme causé par les émissions de gaz à effet de serre. Le modèle climatique du Canada prévoit que les cinq prochaines années formeront la période de cinq ans la plus chaude jamais enregistrée.

Les prévisions de la température moyenne mondiale annuelle sont produites par le gouvernement du Canada à l'aide de la version 3 du Système de prévision interannuelle et saisonnière canadien. Ce système permet de prévoir les conditions climatiques saisonnières jusqu'à un an à l'avance. Les résultats sont mis à jour mensuellement sur le site meteo.gc.ca afin de fournir des renseignements précieux sur la température, les précipitations et d'autres variables climatiques clés. Le gouvernement du Canada commencera également à publier des prévisions saisonnières et décennales sur le site donneesclimatiques.ca plus tard en 2025.

Les premières prévisions de la température moyenne mondiale annuelle produites par le Canada marquent une étape importante dans la capacité du gouvernement à fournir des renseignements importants sur le climat à l'échelle mondiale, en s'appuyant sur sa vaste expertise en modélisation et en analyse climatiques. Ce travail appuie la planification dans des domaines comme l'agriculture, la préparation aux catastrophes, la gestion de l'eau et l'adaptation aux changements climatiques.

Les prévisions saisonnières à décennales du gouvernement du Canada aident à combler un vide entre les prévisions météorologiques à court terme et les projections climatiques à long terme, fournissant aux gouvernements, aux chercheurs et aux collectivités du monde entier des données essentielles pour mieux comprendre les répercussions croissantes des changements climatiques et s'y préparer. Ces données soulignent également le besoin urgent de faire la transition vers une économie à faibles émissions de carbone plus verte et plus prospère, tant au Canada qu'à l'étranger.

Citation

« Les collectivités et les entreprises canadiennes subissent de manière plus fréquente et intense les effets des changements climatiques. Cela nuit aux infrastructures, à la santé et au bien-être, à la culture et à l'économie. Les nouvelles prévisions de la température mondiale accessibles au grand public appuient l'engagement du gouvernement du Canada à fournir des données climatiques fiables. Elles aident les décideurs à bâtir des collectivités et des économies plus fortes et résilientes aux changements climatiques pour le bien de l'ensemble de la population canadienne. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

Faits en bref

Selon les prévisions, la température moyenne mondiale en 2025 devrait se situer entre 1,35 °C et 1,55 °C (avec une estimation centrale de 1,45 °C) au-dessus des niveaux préindustriels (de 1850 à 1900).

Il y a plus de 99 % de chances que 2025 soit plus chaude que toutes les années consignées avant 2023.

L'année 2024 a été la plus chaude jamais enregistrée et la première année à dépasser à l'échelle mondiale le seuil de 1,5 °C établi par l'Accord de Paris .

. Bien que les températures mondiales aient dépassé en 2024 le seuil de 1,5 °C fixé dans l'Accord de Paris par rapport aux niveaux préindustriels, cela ne constitue pas un manquement aux cibles de l'Accord de Paris . Le seuil s'applique aux moyennes de la température mondiale à long terme.

par rapport aux niveaux préindustriels, cela ne constitue pas un manquement aux cibles de l'Accord de . Le seuil s'applique aux moyennes de la température mondiale à long terme. Les prévisions de la température moyenne mondiale du Canada correspondent à celles produites par le centre météorologique du Royaume-Uni (le Met Office [en anglais seulement]), malgré qu'elles reposent sur des systèmes différents. Cela renforce la fiabilité de ces prévisions et signifie que les gouvernements, l'industrie et les collectivités du monde entier peuvent utiliser ces données avec confiance pour se préparer aux répercussions du réchauffement climatique.

Liens connexes

Page X d'Environnement et Changement climatique Canada

Page Facebook d'Environnement et Changement climatique Canada

Page Facebook sur l'environnement et les ressources naturelles au Canada

Page LinkedIn d'Environnement et Changement climatique Canada

Page Instagram d'Environnement et Changement climatique Canada

SOURCE Environnement et Changement climatique Canada

Personnes-ressources : Hermine Landry, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, 873-455-3714, [email protected]; Relations avec les médias, Environnement et Changement climatique Canada, 819-938-3338 ou 1-844-836-7799 (sans frais), [email protected]