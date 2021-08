L'expansion de la plateforme de la chaîne d'approvisionnement place Parkview Health en position de leader national alors qu'il construit une visibilité de tour de contrôle de la chaîne d'approvisionnement de bout en bout dans son réseau de santé.

FORT WAYNE, Ind., le 3 août 2021 /CNW/ - Tecsys Inc. (TCS à la Bourse de Toronto), chef de file de le secteur des logiciels de gestion de la chaîne d'approvisionnement, a le plaisir d'annoncer que Parkview Health, basé dans l'Indiana, a étendu sa relation avec Tecsys pour alimenter ses opérations pharmaceutiques avec Elite™ Pharmacy Inventory Management System (PIMS). Cette décision s'appuie sur la plateforme unifiée d'exécution de la chaîne d'approvisionnement et la visibilité stratégique de Parkview Health, en exploitant mieux les avantages opérationnels déjà pris en charge par Tecsys dans d'autres secteurs d'approvisionnement du système de santé.

« Tecsys est à l'avant-garde du secteur de la chaîne d'approvisionnement des soins de santé, et nous sommes ravis d'approfondir notre relation avec eux », déclare Chris Jellison, vice-président de la pharmacie chez Parkview Health. « L'équipe Tecsys a été l'architecte de confiance de notre pile technologique d'exécution de la chaîne d'approvisionnement, et nous sommes convaincus qu'elle continuera à soutenir notre projet de modernisation de la chaîne d'approvisionnement dans la pharmacie. »

« Nous construisons un treillis de chaîne d'approvisionnement numérique qui est bien plus grand que la somme de ses parties. Alors que la chaîne d'approvisionnement des soins de santé passe du stade fonctionnel au stade stratégique, il devient impossible d'exploiter ses différents maillons avec des solutions disparates qui ne communiquent pas entre elles. C'est là que Tecsys intervient en réunissant les anciennes et les nouvelles technologies pour créer cette visibilité de bout en bout en nous équipant du logiciel qui permettra l'auto-distribution en pharmacie avec la même dextérité qu'avec les fournitures de chirurgie médicale », poursuit M. Jellison.

Tecsys possède un large éventail de solutions de chaîne d'approvisionnement de haute qualité et axées sur l'industrie. En tant que principal fournisseur national de solutions pour la chaîne d'approvisionnement des soins de santé, Tecsys s'appuie sur ses compétences éprouvées dans l'industrie afin de générer de la valeur pour les pharmacies en créant des efficacités opérationnelles, en réduisant les coûts d'exploitation et en augmentant la conformité aux produits contractuels tout en aidant à atténuer les risques et à optimiser l'utilisation des ressources.

Grâce à la mise en œuvre de la solution de pharmacie Elite™ PIMS de Tecsys, Parkview Health remplacera une ancienne solution d'inventaire qui ne pouvait plus soutenir la croissance ou la maturité de ses opérations. Elle deviendra un système intégré d'approvisionnement et de gestion des stocks qui permet d'améliorer la visibilité, la planification et les rapports sur les stocks. Le nouvel écosystème de la chaîne d'approvisionnement pharmaceutique permettra à Parkview Health de saisir la demande, de générer automatiquement des commandes de réapprovisionnement, de trouver les meilleurs avantages en matière de prix des médicaments tout en assurant la conformité réglementaire, et de gérer les achats et la correspondance des factures des fournisseurs grâce à l'échange de données EDI.

« La logistique des soins de santé a une réputation notoire d'inefficacité, mais Parkview Health a clairement pour mission de remettre en cause cette réputation grâce à des investissements avisés et une stratégie judicieuse », déclare Bill King, directeur général des revenus chez Tecsys. « Son service de la chaîne d'approvisionnement est très bien considéré parce qu'au lieu de rechercher l'efficacité dans les cadres existants, il redéfinit la façon dont la chaîne d'approvisionnement des soins de santé doit fonctionner pour une nouvelle génération de prestation de soins. Nous sommes ravis d'être son partenaire logiciel alors qu'il mène cette impressionnante entreprise. »



À propos de Parkview Health

Parkview Health est un système de santé communautaire à but non lucratif qui dessert une population de plus de 895 000 habitants du nord-est de l'Indiana et du nord-ouest de l'Ohio. Comptant plus de 13 000 employés, il est le plus grand employeur de la région. Sa mission est d'améliorer la santé des patients et de les inciter à prendre des mesures pour améliorer leur bien-être. Il est au service de ses communautés depuis qu'il a débuté en 1878, sous le nom de Fort Wayne City Hospital. Le système Parkview Health a été créé en 1995 et son héritage de soins et de compassion se poursuit aujourd'hui avec 12 hôpitaux et un réseau de soins primaires et de médecins spécialisés.

À propos de Tecsys

Tecsys est un fournisseur mondial de solutions de la chaîne d'approvisionnement qui équipe les entreprises sans frontières en croissance. Les entreprises prospèrent quand elles ont le logiciel, la technologie et l'expertise nécessaires à l'excellence opérationnelle et au respect des promesses de la marque. Tecsys propose des solutions dynamiques et puissantes pour la gestion de l'entrepôt, de la distribution et du transport, des commandes au détail et la gestion des fournitures au point d'utilisation, ainsi que des solutions intégrales de gestion financière et des solutions analytiques pour les secteurs des soins de santé, de la vente au détail, des pièces de rechange, de la logistique de tierce partie, et le secteur de la distribution en gros à fort volume.

Les actions de Tecsys sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole TCS. Pour en savoir plus sur Tecsys, consultez le site www.tecsys.com.

