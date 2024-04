Le syndicat Unifor exprime son indignation face à la décision unilatérale de suspension des activités de RYAM à Témiscaming

TÉMISCAMING, QC, le 30 avril 2024 /CNW/ - Le syndicat Unifor exprime son profond regret et son indignation face à la décision de Rayonier Advanced Materials (RYAM) de fermer temporairement son usine de cellulose de haute pureté à Témiscaming, Québec, à partir du 2 juillet prochain. Cette mesure entraînera la mise à pied de 275 employés, dont 203 membres du syndicat Unifor. Cette annonce est survenue sans consultation préalable avec le syndicat Unifor, ni demande d'aide, que ce soit auprès du syndicat ou des autorités gouvernementales.

"Nous déplorons cette mauvaise décision prise par RYAM. Nous attendons de la compagnie qu'elle déploie tous les efforts possibles pour atténuer le coup pour les employés touchés" déclare le directeur québécois d'Unifor Daniel Cloutier.

"Il est impératif que RYAM prenne le temps de rencontrer toutes les autorités compétentes afin d'évaluer le maintien des opérations le plus longtemps possible et nous sommes prêts à collaborer avec l'entreprise pour trouver des solutions qui protègent les emplois et les collectivités."

Rappelons qu'en octobre dernier, RYAM a amorcé le processus de mise en vente des infrastructures liées à la production de carton et de pâte à haut rendement. Cette série de décisions suscite des inquiétudes quant à l'avenir de l'industrie forestière dans la région et à l'impact potentiel sur les communautés locales.

À propos d'Unifor

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Québec et au Canada représentant plus de 315 000 membres dans tous les secteurs de l'économie. Unifor milite pour toutes les travailleuses et travailleurs et leurs droits. Il lutte aussi pour l'égalité et la justice sociale au pays et à l'étranger et aspire à provoquer des changements progressistes pour un avenir meilleur. Au Québec, Unifor représente près de 55 000 membres et est affilié à la plus grande centrale syndicale québécoise, la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ).

