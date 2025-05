Le Syndicat du transport de Montréal dépose un nouvel avis de grève

MONTRÉAL, le 29 mai 2025 /CNW/ - Devant le peu d'avancées réalisées à la table de négociation, le syndicat du transport de Montréal a déposé un nouvel avis de grève. En négociation depuis plus d'un an, les 2400 employé-es d'entretien réclament que la STM retire ses demandes de reculs diminuant les conditions de travail.

La STM maintient entre autres ses demandes quant à la création d'horaires atypiques de soir, de nuit et de fin de semaine. La STM souhaite aussi accentuer la flexibilité quant au déplacement des salarié-es dans toutes ses installations nonobstant le lieu, ce qui n'aidera en rien l'attrait et la rétention de personnel à l'interne, alors que la STM peine à embaucher de nouveaux employé-es. Pour le syndicat, il est déplorable de constater le peu de mouvement à la table de négociation alors que plane la possibilité d'une grève depuis plusieurs semaines. Les employé-es d'entretien veulent freiner le recours à la sous-traitance et à la privatisation, améliorer la conciliation famille-travail et implanter des mesures pour attirer et retenir le personnel, ce qui améliorera la qualité du service tout en baissant les coûts pour la population.

L'avis de grève transmis le 28 mai vise à tenir des journées de débrayage à compter du 9 juin prochain. Des services essentiels devront être maintenus durant ces journées de grève. Le syndicat prévoit des aménagements particuliers dans le contexte où la grève pourrait se dérouler pendant le Grand Prix du Canada. Le tribunal administratif du travail doit se pencher sur la liste de services essentiels transmise par le syndicat. La durée de la grève et ses effets seront confirmés dans les prochains jours. Un premier avis de grève avait été envoyé le 30 avril dernier, mais le débrayage qui était prévu le 25 mai a dû être reporté pour que davantage de services essentiels à maintenir soient convenus.

« La STM doit saisir la balle au bond et bouger à la table de négociation si elle veut éviter la grève. Après plus d'un an à négocier, c'est le temps que les demandes de reculs prennent le bord. On a de plus en plus de mal à retenir les salarié-es et pourtant la STM s'entête à vouloir s'en prendre à nos conditions de travail. La grève devient un moyen crucial pour faire comprendre à l'employeur qu'il doit améliorer nos conditions de travail », lance Bruno Jeannotte, président du Syndicat du transport de Montréal-CSN.

À propos

Le Syndicat du transport de Montréal-CSN, affilié à la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN) et au Conseil central du Montréal métropolitain (CCMM-CSN), regroupe près de 2400 travailleuses et travailleurs de la Société de transport de Montréal.

Fondée en 1921, la CSN est une organisation syndicale qui œuvre pour une société solidaire, démocratique, juste, équitable et durable. À ce titre, elle s'engage dans plusieurs débats qui intéressent la société québécoise. Elle regroupe plus de 330 000 travailleuses et travailleurs réunis sur une base sectorielle ou professionnelle dans 8 fédérations, ainsi que sur une base régionale dans 13 conseils centraux, principalement sur le territoire du Québec.

SOURCE Confédération des syndicats nationaux (CSN)

