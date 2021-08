Le Syndicat des travailleurs d'Olymel rectifie les faits

VALLÉE-JONCTION, QC, le 2 août 2021 /CNW Telbec/ - En prévision de la tenue d'une assemblée de consultation de ses membres mardi matin, le Syndicat des travailleurs d'Olymel Vallée-Jonction-CSN tient à rectifier certains commentaires véhiculés par Olymel dans les médias au cours des derniers jours.

« Ce n'est pas la première fois qu'Olymel fait preuve d'un manque flagrant de respect envers ses travailleurs, le processus de négociation, et voir même, le Code du travail, » déplore Martin Maurice, président du syndicat. « L'employeur s'est récemment ingéré dans les affaires syndicales en contactant des travailleurs pour les influencer, une pratique qui est interdite selon l'article 12 du Code du travail. Et maintenant, il se permet de diffuser des informations partielles et erronées qui peuvent induire la population en erreur. »

Le président rappelle que, dans les faits, ni le syndicat et ni Olymel n'ont accepté la proposition de règlement du conciliateur. Malgré cela, Olymel insistait pour que le syndicat recommande la proposition à ses membres, ce que les représentants syndicaux ne pouvaient pas faire selon leur mandat actuel. Le syndicat a plutôt offert de présenter la proposition à ses membres, ce que les représentants d'Olymel jugeaient insuffisant. Ces derniers ont continué d'insister pour obtenir une recommandation favorable du syndicat, affirmant que si le syndicat ne s'engageait pas en ce sens, la proposition n'était pas valable.

Or, contrairement aux prétentions de l'employeur, le syndicat n'a pas quitté la table brusquement, il a plutôt informé la conciliation qu'il allait faire le point avec ses membres en assemblée pour les informer de la position de chaque partie.

« Nous sommes une organisation démocratique, et nous avons un devoir de consulter et d'entendre nos membres. Nous tenons une assemblée demain matin avec l'ensemble d'entre eux, et nous serons prêts à retourner en conciliation dans les heures qui suivent. Certains peuvent trouver ça brusque, mais pour nous, c'est une simple question de respect, » a conclu le président.

Sur la question de l'abattage humanitaire, le syndicat réitère qu'il entend bien le cri de cœur des producteurs, et qu'il est prêt à reprendre rapidement les négociations afin d'éviter une telle crise. Les travailleurs des abattoirs du Québec méritent mieux. Résorber la pénurie ne se fera pas sans un rehaussement rapide des salaires dans les abattoirs. Après ceux de la volaille, les travailleurs des abattoirs de porc s'attendent eux aussi à améliorer leur sort.

Veuillez noter qu'aucune entrevue ne sera accordée d'ici la tenue de l'assemblée du Syndicat des travailleurs d'Olymel Vallée-Jonction-CSN.

SOURCE CSN

Renseignements: Mathieu Murphy-Perron, Service des communications de la CSN, Cellulaire : 418 579 4031, [email protected]

Liens connexes

https://www.csn.qc.ca/