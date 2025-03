Le Syndicat des Métallos ne reculera pas devant l'attaque commerciale de Donald Trump contre le Canada

TORONTO, le 4 mars 2025 /CNW/ - Le directeur national canadien du Syndicat des Métallos, Marty Warren, dénonce les tarifs dangereux et injustifiés imposés par le président américain Donald Trump sur les exportations canadiennes vers les États-Unis, les qualifiant d'attaque économique contre les travailleuses et les travailleurs des deux pays.

« Il s'agit d'une attaque en règle contre les travailleuses et travailleurs canadiens, leurs familles et les industries qui font rouler notre économie, a déclaré M. Warren. Ces tarifs n'ont rien à voir avec le commerce loyal ou les meilleurs intérêts des travailleuses et travailleurs aux États-Unis non plus. »

Le président international des Métallos, David McCall, a fait écho à la frustration exprimée par M. Warren, en soulignant les liens profonds qui unissent les travailleuses et les travailleurs des États-Unis et du Canada.

« Les travailleuses et les travailleurs canadiens et américains ne sont pas en concurrence - nous fabriquons des produits ensemble, a déclaré M. McCall. Ces tarifs nuiront au secteur manufacturier, feront grimper les coûts et détruiront des emplois des deux côtés de la frontière. L'ensemble de notre syndicat est entièrement solidaire de nos membres canadiens, tous les Métallos se battent pour trouver de vraies solutions au commerce déloyal. »

Les Métallos demandent au gouvernement canadien de prendre des mesures immédiates et décisives pour envoyer un message clair que le Canada ne se laissera pas intimider, en commençant par l'imposition de tarifs de rétorsion sur les produits américains à la hauteur de cette attaque. Le Canada doit également renforcer ses politiques d'approvisionnement, afin de s'assurer que les projets financés par des fonds publics soutiennent les emplois canadiens. Il doit également apporter un soutien direct aux travailleuses et travailleurs affectés, en élargissant le programme Travail partagé, en améliorant l'Assurance-emploi, en mettant en place un programme de subventions salariales et en investissant dans les industries nationales, pour protéger les emplois bien rémunérés qui soutiennent les communautés.

« Il ne s'agit pas seulement d'acier ou d'aluminium, comme c'était le cas en 2018. Trump s'en prend maintenant à tous les secteurs de l'économie canadienne, a déclaré M. Warren. Le bois d'œuvre, l'énergie, l'industrie manufacturière, tout y passe. Il essaie de nous écraser et de forcer notre gouvernement à se soumettre. Eh bien, nous ne nous laisserons pas intimider. Les travailleuses et les travailleurs canadiens ont construit ce pays. Nous n'allons pas laisser Trump le démolir.»

Malgré les déclarations erronées de Trump, le Canada est un partenaire commercial équitable. Les exportations canadiennes sont produites selon des normes parmi les plus élevées au monde. Pour les Métallos, ces tarifs ne sont rien d'autre qu'un petit jeu politique aux grandes répercussions pour les travailleuses et les travailleurs.

« Ceci est un test de leadership, a déclaré M. Warren. Le gouvernement fédéral doit agir maintenant. Nous avons besoin d'une réponse robuste, qui défende nos emplois, protège nos industries et envoie un message clair : Les travailleuses et les travailleurs ne se laisseront pas faire et le Canada va riposter ».

Les Métallos appellent les travailleuses et travailleurs, les syndicats, les dirigeants d'entreprise et les politiciens de tous les niveaux de gouvernement, et quelle que soit leur allégeance politique, à prendre fermement position et à riposter contre cette attaque économique.

Le directeur québécois des Métallos, Dominic Lemieux, insiste sur l'importance d'opposer un front uni devant l'attaque commerciale. « Les politiciens au Québec comme au Canada, dans les partis d'opposition, doivent faire front commun derrière le gouvernement dans la riposte. Juste au Québec, on parle de dizaines de milliers d'emplois en jeu dans nos régions, alors que notre économie du secteur manufacturier est axée sur l'exportation. Dans cette mutation forcée, il faudra viser une modernisation des usines, tout en soutenant les emplois », souligne Dominic Lemieux.

À propos du Syndicat des Métallos

Le Syndicat des Métallos représente 225 000 membres dans presque tous les secteurs économiques du Canada et constitue le plus grand syndicat du secteur privé en Amérique du Nord, comptant 850 000 membres au Canada, aux États-Unis et dans les Caraïbes.

Chaque année, des milliers de travailleuses et travailleurs choisissent d'adhérer au Syndicat des Métallos en raison de sa solide réputation à créer des lieux de travail plus sains, plus sécuritaires et plus respectueux, et à négocier de meilleures conditions de travail et des rémunérations plus équitables - y compris de bons salaires, de bons avantages sociaux et de bons régimes de retraite.

SOURCE Syndicat des Métallos (FTQ)

Pour plus d'informations, veuillez contacter : Clairandrée Cauchy, Service des communications des Métallos, 514 774-4001, [email protected]; François Soucy, Service des communications des Métallos, 873 355-2841, [email protected]