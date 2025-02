Le Syndicat des Métallos condamne les tarifs insensés de Donald Trump sur l'acier et l'aluminium canadiens

TORONTO, le 10 févr. 2025 /CNW/ - Le Syndicat des Métallos condamne fermement le plan du président américain Donald Trump d'imposer des tarifs de 25 % sur toutes les importations d'acier et d'aluminium. Ces mesures insensées menacent des milliers d'emplois canadiens, perturbent les chaînes d'approvisionnement et compromettent des décennies de coopération économique.

« Les tarifs de Trump sont une attaque directe contre les travailleuses et les travailleurs et les communautés », a déclaré Marty Warren, directeur national canadien des Métallos. Nous avons déjà vécu cette situation par le passé et nous savons que ce genre de mesures irréfléchies ne fonctionnent pas, nuisent aux emplois, déstabilisent les industries et créent de l'incertitude dans toute l'économie, des deux côtés de la frontière. »

L'économie canado-américaine est profondément intégrée, avec 20 milliards de dollars d'acier échangés entre les deux pays chaque année. Le Canada importe 39 % de son acier des États-Unis, alors qu'il y exporte 94 % de sa production et les fabricants américains dépendent fortement de l'acier canadien pour leurs activités. En 2024, le Canada a exporté pour 15,9 milliards de dollars d'aluminium vers les États-Unis, ce qui en fait de loin le premier fournisseur des industries américaines et a importé pour 4,1 milliards de dollars, soutenant ainsi des milliers d'emplois de part et d'autre de la frontière.

En l'absence de tout signe d'exemption pour le Canada, malgré le sursis obtenu il y a une semaine, M. Warren demande au gouvernement fédéral d'agir rapidement et énergiquement en appliquant des contre-tarifs immédiats, en renforçant le soutien aux travailleuses et travailleurs et à l'industrie et en s'engageant fermement à utiliser l'acier et l'aluminium canadiens dans les projets d'infrastructure publique. Il prévient également qu'en l'absence de mesures de sauvegarde, le Canada pourrait voir affluer de l'acier et de l'aluminium à bas prix en provenance de pays exclus du marché américain, ce qui nuirait encore plus aux industries nationales et aux emplois canadiens.

« Si ces tarifs vont de l'avant, le gouvernement doit être prêt à riposter tout aussi fortement et à faire face aux conséquences de ce nouveau chapitre de la crise sur nos emplois », a ajouté M. Warren. Pendant des années, nous avons fait pression en faveur de politiques d'approvisionnement domestiques, afin de garantir que l'argent des contribuables soutienne les emplois et les industries du Canada. Il est désolant que cela ne se soit pas encore produit, mais le gouvernement ne peut plus se permettre d'ignorer la situation. »

Dave McCall, Président international du Syndicat des Métallos, a également dénoncé la décision de Donald Trump, évoquant une situation très similaire en 2018. « Le Canada n'est pas le problème et ces tarifs ne feront que nuire aux travailleurs des deux côtés de la frontière, a-t-il déclaré. Au lieu de guerres commerciales irresponsables, nous avons besoin de politiques qui renforcent le secteur manufacturier et protègent les bons emplois dans les deux pays. »

Les Métallos continueront à faire pression sur tous les niveaux de gouvernement pour qu'ils prennent des mesures décisives, défendent les travailleuses et travailleurs canadiens et veillent à ce que ces tarifs ne compromettent pas l'avenir de nos industries de l'acier et de l'aluminium.

À propos du Syndicat des Métallos

Le Syndicat des Métallos représente 225 000 membres dans presque tous les secteurs économiques du Canada et constitue le plus grand syndicat du secteur privé en Amérique du Nord, comptant 850 000 membres au Canada, aux États-Unis et dans les Caraïbes.

Chaque année, des milliers de travailleuses et travailleurs choisissent d'adhérer au Syndicat des Métallos en raison de sa solide réputation à créer des lieux de travail plus sains, plus sécuritaires et plus respectueux, et à négocier de meilleures conditions de travail et des rémunérations plus équitables - y compris de bons salaires, de bons avantages sociaux et de bons régimes de retraite.

SOURCE Syndicat des Métallos (FTQ)

Pour plus d'informations, veuillez contacter : François Soucy, Service des communications des Métallos, [email protected], 873-355-2841; Shannon Devine, Service des communications des Métallos, [email protected], 416-938-4402; Clairandrée Cauchy, Service des communications des Métallos pour le Québec, [email protected], 514 774-4001