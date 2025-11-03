Le syndicat de la Fonderie Horne est surpris de la nouvelle sur la fermeture

ROUYN-NORANDA, QC, le 3 nov. 2025 /CNW/ - Le Syndicat des travailleurs de la mine Noranda-CSN a été surpris de la nouvelle de Reuters ce matin sur la fermeture de la fonderie Horne.

« Ce n'est pas l'écho que nous avons de la direction locale qui nous affirme, au contraire, qu'aucune fermeture n'est prévue. On a même été informés que des travaux sérieux sont en cours avec le gouvernement du Québec. Nous espérons que cela va permettre d'assurer l'avenir de l'usine en donnant des balises claires à Glencore », commente Shawn Smith, président du Syndicat.

« Nous souhaitons vivement que nous puissions bientôt mettre fin à l'incertitude qui plane constamment sur la fonderie Horne et qui crée un stress inutile pour les travailleuses et les travailleurs. Il faut une prévisibilité », ajoute Jérémy Temes-Dubé, vice-président de la Fédération de l'industrie manufacturière-CSN.

À propos

Le STMN-CSN compte environ 400 membres et est affilié à la FIM-CSN, qui rassemble plus de 25 000 travailleuses et travailleurs réunis dans plus de 320 syndicats à travers toutes les régions du Québec.

SOURCE FIM-CSN

Pour information : Thierry Larivière, Service des communications de la CSN, 514-966-4380