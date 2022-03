Le syndicat de CARE Montréal officiellement accrédité

MONTRÉAL, le 10 mars 2022 /CNW Telbec/ - Le personnel de CARE Montréal sera désormais syndiqué, a tranché hier soir le Tribunal administratif du travail (TAT) à la suite d'une requête en accréditation déposée par la CSN. Les 115 salarié-es de l'organisme communautaire venant en aide à la population en situation d'itinérance sur le territoire montréalais seront représentés par le Syndicat des travailleuses et des travailleurs en intervention communautaire (STTIC), affilié à la FSSS-CSN.

Cette décision met ainsi un terme à une longue bataille entamée en janvier dernier par la centaine d'employé-es, composée d'intervenantes et intervenants psychosociaux, chefs d'équipe, de chauffeurs et de préposé-es à l'accueil et à l'alimentaire. Le TAT confirme ainsi l'unité d'accréditation ciblée par la CSN dans sa requête, à savoir tous les salarié-es à l'exception du personnel de sécurité.

Depuis plusieurs semaines, les employé-es de CARE Montréal dénonçaient le manque flagrant de respect dont ils étaient victimes de la part de certains membres de la direction de l'organisme. Ils se plaignaient aussi des nombreux changements de tâches, voire de lieux de travail, apportés sans préavis par la direction et auxquels ils devaient se plier. La piètre qualité des équipements de protection individuelle rendus disponibles par l'employeur, que ce soit en lien avec la pandémie ou en raison du caractère particulier de leur travail, était également dénoncée par les employé-es, qui entameront sous peu des négociations avec l'employeur afin de stabiliser et d'améliorer les conditions de travail du personnel.

Pour le président du STTIC-CSN, Jason Jammet, la syndicalisation de CARE Montréal démontre toute la pertinence de la représentation syndicale dans le milieu communautaire. « Pour nous, il est inacceptable qu'en 2022 des employeurs agissent de manière aussi arbitraire et refusent de reconnaître la volonté collective de ses employé-es. Nous travaillons dans un contexte difficile, mais ce n'est pas parce que nos intervenantes et intervenants communautaires ont le cœur sur la main que nos employeurs doivent en abuser, comme c'était le cas chez CARE Montréal. Oui, nous répondons à un besoin essentiel pour Montréal et pour la population en situation d'itinérance, mais encore faut-il nous donner les moyens de jouer notre rôle au meilleur de nos capacités. En se dotant d'un syndicat pour faire valoir leurs droits, les employé-es de CARE se donnent les moyens de protéger la raison d'être de leur engagement professionnel, tout en se prémunissant contre l'arbitraire et les mauvaises décisions de l'employeur. Nous tenons à les féliciter pour cette belle victoire !»

Pour le vice-président de la CSN, David Bergeron-Cyr, cette décision du TAT vient clore une saga qui a malheureusement démontré les difficultés à faire respecter les droits du travail en matière de syndicalisation au Québec. « Encore une fois, des travailleuses et des travailleurs ont dû se syndiquer en cachette. Ils ont été victimes d'intimidation et de représailles de la part d'un employeur totalement opposé à la syndicalisation de ses employé-es. La CSN continuera de défendre ces travailleuses et ces travailleurs qui, nous l'espérons, pourront réaliser les gains qu'ils méritent au cours de la négociation à venir. »

Fondée en 1921, la CSN regroupe 320 000 travailleuses et travailleurs des secteurs public et privé, et ce, dans l'ensemble des régions du Québec.

