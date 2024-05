TORONTO, le 3 mai 2024 /CNW/ - Le principal syndicat qui défend les intérêts des pigistes au Canada est extrêmement heureux d'annoncer le déploiement d'une campagne de recrutement qui permettra d'élargir la base de membres du syndicat canadien des pigistes au-delà des travailleuses et travailleurs du secteur des communications. Le premier groupe à se joindre collectivement au syndicat est celui des interprètes, des traductrices et des traducteurs qui travaillent dans les salles de tribunal et les centres de santé, ainsi que dans nos collectivités, et qui sont membres de l'unité des interprètes, traductrices et traducteurs.

La main-d'œuvre pigiste a augmenté considérablement et cette catégorie comprend une grande variété de personnes qui mettent à contribution leurs compétences et leur expertise dans différents secteurs. Cependant, malgré cette croissance, les pigistes sont confrontés à de nombreuses difficultés, y compris des conditions de travail précaires, l'absence de régimes d'avantages sociaux et des mesures de protection insuffisantes.

« Nous sommes heureux d'accueillir dans notre grande famille l'unité des interprètes, traductrices et traducteurs du syndicat canadien des pigistes, a déclaré Nora Loreto, présidente du syndicat canadien des pigistes. Leur décision de se joindre à nous est le reflet de notre engagement partagé envers la promotion de l'équité, de l'égalité et de la dignité au travail. Ensemble, nous nous efforcerons de créer un avenir plus équitable et plus durable pour l'ensemble des pigistes exerçant les professions d'interprète, de traductrice et de traducteur. »

Conscients de l'importance de la solidarité et de l'action collective, les pigistes des secteurs de l'interprétation et de la traduction se sont réunis sous la bannière de l'unité des interprètes, traductrices et traducteurs du syndicat canadien des pigistes afin d'aborder ces enjeux de front. En adhérant à notre syndicat, ils ont accès à un puissant réseau de soutien qui milite pour la défense de leurs droits et l'amélioration de leurs conditions de travail.

Grâce à ce partenariat, les pigistes en interprétation et en traduction peuvent désormais profiter de plusieurs avantages, y compris :

L'accès à des régimes d'assurance, notamment d'assurance-maladie, et à d'autres avantages sociaux essentiels.

L'action collective permettant d'améliorer les conditions de travail et d'obtenir une rémunération équitable.

Du soutien en matière de griefs.

Des cartes d'identité pour les interprètes.

"J'ai chassé le rêve de se syndiquer car je crois que les obstacles qui nous empêche en tant que pigistes peuvent améliore non seulement les salaires équitables, les conditions du travaille, notre professionnalisme et agrégation, mais aussi la qualité de notre travaille" dit Mahassen Mahmoud, interprète des conférences et procès légales en arabe. "Les traducteurs.trices et les interprètes travaillent dans plusieurs domaines, y compris légaux, médicaux, les services sociaux et plusieurs d'autres. Nous sommes des milliers partout au Canada et de nous joindre le Syndicat Canadien des Pigistes d'Unifor est un moment important."

Cette collaboration historique met en évidence les efforts accrus visant à renforcer les mesures de protection et à améliorer les conditions de travail des pigistes partout au pays. Comme l'économie « à contrat » poursuit sa croissance, il est impératif pour nous de soutenir les principes de justice et de solidarité pour faire en sorte que toutes les travailleuses et tous les travailleurs soient traités avec le respect et la dignité qu'ils méritent.

Ce n'est cependant qu'un début. Les pigistes de tous les secteurs sont encouragés à se joindre au syndicat canadien des pigistes. Le syndicat canadien des pigistes est une organisation de premier ordre dans la défense des droits des pigistes et des pratiques de travail équitables. Nous sommes fiers d'annoncer l'intégration à notre syndicat des travailleuses et travailleurs pigistes des secteurs de l'interprétation et de la traduction. Cette grande annonce marque une avancée importante dans la poursuite de notre mission qui consiste à donner le pouvoir d'agir aux professionnels pigistes de toutes les industries et à protéger leurs droits.

Le syndicat canadien des pigistes, une section communautaire d'Unifor , concentre ses efforts sur l'amélioration des droits et des conditions de travail des pigistes des secteurs des communications et des médias.

Que vous soyez rédactrice ou rédacteur, artiste, photographe, vidéographe, conceptrice ou concepteur Web, ou encore une professionnelle ou un professionnel de tout autre secteur, il ne faut pas oublier que nous sommes toujours plus forts ensemble. Nos membres peuvent bénéficier de plusieurs avantages, comme la médiation contractuelle, un régime complet d'assurance-maladie, des cartes de presse pour les membres syndiqués admissibles et bien plus.

SOURCE Le Syndicat Unifor

Renseignements: Pour toute demande de renseignements des médias : En anglais : Raul Burbano, Recruteur national, syndicat canadien des pigistes, [email protected]