L'équipe de direction de Bell s'octroie plus de 5 millions de dollars après avoir supprimé des milliers d'emplois

TORONTO, le 2 avril 2025 /CNW/ - Unifor condamne l'équipe de direction de Bell Canada Entreprises (BCE) qui s'est octroyé plus de 5 millions de dollars en primes, dont près de 2,4 millions de dollars au président et chef de la direction Mirko Bibic, après des mises à pied massives et la chute du titre boursier.

« Si cette annonce est tombée le jour du poisson d'avril, ce n'est malheureusement pas une blague », a déclaré Lana Payne, présidente nationale d'Unifor.

« Malgré le fait que l'entreprise ait licencié des milliers de personnes, que son titre boursier ait baissé de 30 %, les plus riches et les plus puissants persistent à s'enrichir sur le dos de nos membres. »

Le syndicat a lancé sa campagne « Honte à Bell » en mars 2024, en réaction à l'annonce en février 2024 de la décision insensible de BCE de supprimer 4 800 emplois, dont 800 membres d'Unifor, dans le secteur des communications et des médias - sa pire réduction en 30 ans.

Plus récemment, en février 2025, Unifor a appris que Bell préparait une autre réduction d'effectifs, susceptible de priver de leur emploi 1 200 autres travailleuses et travailleurs dans le secteur des communications.

Bell est coupable de décennies d'érosion de ses effectifs, y compris l'annonce faite en octobre 2024 de l'élimination de 120 emplois à Expertech, la mise à pied en juin 2024 de 50 personnes à Bell Media, la suppression de 1 300 emplois en juin 2023, et plusieurs autres annonces du genre.

« Dans le contexte actuel marqué par une guerre commerciale, il est indispensable que les grandes entreprises canadiennes investissent dans de bons emplois au pays or, Bell continue de faire faux bond quand elle devrait élaborer un plan à long terme pour assurer la prospérité de sa main-d'œuvre », a ajouté Mme Payne.

Unifor a tenu une manifestation à Ottawa au printemps dernier pour dénoncer le report par Bell d'une comparution prévue devant le Comité permanent du patrimoine canadien afin de s'expliquer sur l'élimination de 9 % de son effectif.

Lors de sa comparution en avril 2024 devant le Comité du patrimoine de la Chambre des communes, Mirko Bibic n'est pas parvenu à justifier la suppression de milliers d'emplois, alors que les versements de dividendes de Bell Canada Entreprises Inc. ont atteint un niveau record de 3,7 milliards de dollars en 2023.

Unifor représente plus de 19 000 travailleuses et travailleurs des télécommunications à BCE Inc. et ses filiales. Le syndicat représente également plus de 2 100 membres à Bell Media.

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Canada, représentant 320 000 travailleuses et travailleurs dans tous les grands secteurs de l'économie. Le syndicat milite pour toutes les travailleuses et tous les travailleurs, et pour leurs droits, lutte pour l'égalité et la justice sociale au Canada et à l'étranger, et aspire à provoquer des changements progressistes pour un meilleur avenir.

