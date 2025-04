Le Sud-Ouest souligne la contribution de ses bénévoles lors d'un brunch de reconnaissance

MONTRÉAL, le 28 avril 2025 /CNW/ - L'Arrondissement du Sud-Ouest a salué l'engagement de centaines de bénévoles qui œuvrent dans la communauté, lors d'un brunch de reconnaissance le 27 avril. Animé par le comédien et humoriste Christopher Hall, cet événement convivial était aussi l'occasion de souligner les contributions de sept bénévoles qui se sont démarqués au cours de la dernière année.

Cette traditionnelle activité de reconnaissance s'inscrit en marge de la Semaine de l'action bénévole qui se déroule du 27 avril au 3 mai sous le thème En route vers le bénévolat! Le maire de l'arrondissement du Sud-Ouest et vice-président du comité exécutif de la Ville de Montréal, Benoit Dorais, en compagnie des membres du conseil, a voulu honorer l'accomplissement des résidentes et résidents qui ont consacré temps et énergie à améliorer la qualité de vie de milliers de personnes dans notre communauté.

Citation :

« La Semaine de l'action bénévole est le moment propice pour témoigner de notre gratitude envers celles et ceux qui améliorent jour après jour le bien-être de la collectivité. Ces personnes contribuent ainsi à la création de milieux de vie riches, inclusifs et bienveillants. Cette année, la nouvelle catégorie Reconnaissance du conseil nous permet de souligner l'apport de plus de personnes d'exception qui s'impliquent avec cœur dans divers organismes sur notre territoire que ce soit dans les domaines du sport, du loisir, de l'urbanisme, du développement social, durable ou culturel. Toutes ces personnes apportent leur pierre à l'édification d'un Sud-Ouest où la solidarité permet l'épanouissement des membres de notre collectivité. »

Benoit Dorais, maire de l'arrondissement du Sud-Ouest et vice-président du comité exécutif de la Ville de Montréal.

Faits saillants :

Une nouvelle catégorie a été créée cette année : reconnaissance du conseil. Elle souligne l'implication renouvelée de certains bénévoles, au fil des années.

Des certificats de reconnaissance et des paniers-cadeaux ont été offerts aux lauréates et lauréats lors de l'événement. Ils proviennent de commerces locaux.

Les personnes lauréates cette année sont :

Myriam Gallant du club Judo Monde, lauréate du prix Leadership émergent : jeune bénévole qui se démarque par son leadership et son implication;

du club Judo Monde, lauréate du prix : jeune bénévole qui se démarque par son leadership et son implication; Patrice Boily-Martineau de l'Académie sportive de Montréal, lauréat du prix Expertise : met à contribution son expertise dans un domaine précis (informatique, comptabilité, communication, cuisine de repas, gouvernance, etc.);

l'Académie sportive de Montréal, lauréat du prix : met à contribution son expertise dans un domaine précis (informatique, comptabilité, communication, cuisine de repas, gouvernance, etc.); Vincent Turcot du club de patinage de vitesse Montréal Gadbois, lauréat du prix Étoile : contribue à la réalisation et la réussite d'activités ou d'événements organisés par l'organisme;

du club de patinage de vitesse Montréal Gadbois, lauréat du prix : contribue à la réalisation et la réussite d'activités ou d'événements organisés par l'organisme; Madelaine Champagne de l'organisme Amitié Soleil, lauréate du prix Indispensable : sur qui on peut toujours compter pour aider l'organisme dans le quotidien ou la réalisation de projets spéciaux;

l'organisme Amitié Soleil, lauréate du prix : sur qui on peut toujours compter pour aider l'organisme dans le quotidien ou la réalisation de projets spéciaux; Maud Briancourt de l'organisme PasserElle, lauréate du prix Engagement : encourage l'organisme vers une cause qui lui tient à cœur:

: encourage l'organisme vers une cause qui lui tient à cœur: Francine Campeau et Francesco Falsetti du Regroupement des organismes pour aînées et aînés du Sud-Ouest de Montréal, lauréat(e)s du prix Reconnaissance du conseil : souligne les nombreuses années de dévouement de citoyens et citoyennes auprès de plusieurs organisations du Sud-Ouest.

