Le Sud-Ouest honore ses bénévoles lors d'un brunch de reconnaissance

MONTRÉAL, le 18 avril 2023 /CNW/ - L'Arrondissement du Sud-Ouest a souligné l'engagement de cinq bénévoles qui se sont démarqués au cours de la dernière année. Cet événement festif animé par Christopher Hall, animateur, comédien et humoriste, s'est déroulé le 16 avril lors d'un brunch de reconnaissance.

M. Benoit Dorais, maire de l’arrondissement du Sud-Ouest et vice-président du comité exécutif de la Ville de Montréal, et les membres du conseil d'arrondissement, sont en compagnie des directeurs et des bénévoles honoré.e.s lors de la cérémonie de reconnaissance des bénévoles 2023. (Groupe CNW/Ville de Montréal - Arrondissement du Sud-Ouest)

Cette activité s'inscrit traditionnellement lors de la Semaine de l'action bénévole qui se déroule du 16 au 22 avril 2023 sous le thème Bénévolons à l'unisson. Le maire de l'arrondissement du Sud-Ouest et vice-président du comité exécutif de la Ville de Montréal, Benoit Dorais, en compagnie des membres du conseil, a voulu honorer l'accomplissement des résidentes et résidents qui ont consacré temps et énergie à améliorer la qualité de vie dans notre communauté.

Citation :

« Par cet événement, nous désirons témoigner notre reconnaissance envers celles et ceux qui ont à cœur l'engagement bénévole. C'est une richesse de pouvoir compter sur autant de personnes impliquées qui contribuent au bien-être des gens du Sud-Ouest tout au long de l'année. Ce brunch de reconnaissance est un événement important pour nous. C'est l'occasion de mettre en lumière leurs parcours et leurs réalisations. Ces dernières années en particulier, nous avons pu prendre la pleine mesure de l'importance des actes de bienveillance et de compassion envers les personnes plus vulnérables. Nos organismes partenaires et leurs bénévoles font un travail extraordinaire pour la communauté et nous en sommes très fiers. »

Benoit Dorais, maire de l'arrondissement du Sud-Ouest et vice-président du comité exécutif de la Ville de Montréal.

Faits saillants :

Les catégories ont été changées cette année afin de mieux refléter le type d'engagement de nos bénévoles et honorer leur contribution quotidienne au sein des organismes;

Une vidéo présentant des bénévoles des organismes les Scientifines et Hockey Sud-Ouest a été projetée pour mettre en valeur les bénévoles qui s'impliquent et les bénéfices pour les jeunes et la communauté;

présentant des bénévoles des organismes les Scientifines et Hockey Sud-Ouest a été projetée pour mettre en valeur les bénévoles qui s'impliquent et les bénéfices pour les jeunes et la communauté; Des paniers-cadeaux ont été offerts aux lauréates et lauréats lors de l'événement. Ils proviennent de commerces locaux.

Les personnes gagnantes cette année sont :

Jennifer Proulx du conseil jeunesse du Sud-Ouest, lauréate du prix Leadership émergent : jeune bénévole qui se démarque par son leadership et son implication;





du conseil jeunesse du Sud-Ouest, lauréate du prix : jeune bénévole qui se démarque par son leadership et son implication; Nathalie Landjerit de l'organisme la Lutinerie de Montréal, lauréate du prix Expertise : met à contribution son expertise dans un domaine précis (informatique, comptabilité, communication, cuisine de repas, gouvernance, etc.);





: met à contribution son expertise dans un domaine précis (informatique, comptabilité, communication, cuisine de repas, gouvernance, etc.); Catherine Savard du Club de patinage de vitesse Montréal Gadbois, lauréate du prix Étoile : contribue à la réalisation et la réussite d'activités ou d'événements organisés par l'organisme;





du Club de patinage de vitesse Montréal Gadbois, lauréate du prix : contribue à la réalisation et la réussite d'activités ou d'événements organisés par l'organisme; Omar Puelles Cordero de la Maison Répit Oasis, lauréat du prix Indispensable : sur qui on peut toujours compter pour aider l'organisme dans le quotidien ou la réalisation de projets spéciaux;





: sur qui on peut toujours compter pour aider l'organisme dans le quotidien ou la réalisation de projets spéciaux; Ines Garduno du POPIR - Comité logement et du Comité d'éducation aux adultes de la Petite-Bourgogne et de Saint-Henri (CÉDA), lauréate du prix Engagement : encourage l'organisme vers une cause qui lui tient à cœur.

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement du Sud-Ouest

Renseignements: Arrondissement du Sud-Ouest : Aimée Evouna, [email protected]