Le Sud-Ouest engagé dans l'achat local et responsable

MONTRÉAL, le 12 avril 2022 /CNW Telbec/ - C'est avec beaucoup de fierté que l'Arrondissement du Sud-Ouest présente sa toute première Politique d'achat responsable, adoptée par le conseil d'arrondissement le 11 avril.

À travers cette politique locale, sociale et durable, le Sud-Ouest fait un pas de plus sur la voie de la transition écologique et inclusive en définissant des modalités, des processus et des directives générales s'appliquant aux achats effectués par le personnel de l'arrondissement, dans une optique de développement durable et d'approvisionnement responsable. Cette vision à long terme, en cohérence avec Montréal 2030 et le Plan climat 2020-2030 de la Ville de Montréal, aidera le Sud-Ouest à devenir un arrondissement carboneutre d'ici 2050.

Cette initiative découle du Plan d'action local en transition écologique 2021-2025 (PALTÉ) du Sud-Ouest .

Citation :

« L'urgence climatique et ses répercussions dictent la nécessité de revoir en profondeur notre modèle économique et social, y compris la transformation radicale de notre façon de produire et de consommer des biens ainsi que de l'énergie, afin de respecter les limites des écosystèmes. Le Sud-Ouest vise à respecter le principe de l'approvisionnement responsable, à réduire son empreinte écologique et à donner davantage d'opportunités aux fournisseurs locaux et de l'économie sociale pour qu'ils nous soumettent des propositions écoresponsables, ce qui résultera aussi en retombées économiques positives dans le milieu. »



Benoit Dorais, maire de l'arrondissement du Sud-Ouest et vice-président du comité exécutif de la Ville de Montréal.

Faits saillants :

● Consultez la Politique d'achat responsable de l'arrondissement du Sud-Ouest.

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement du Sud-Ouest

Renseignements: Arrondissement du Sud-Ouest, Linda Langlais, [email protected], Tél. : 514 518-5473