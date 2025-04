Le Sud-Ouest : des opérations de propreté devancées pour un territoire plus propre et accueillant

MONTRÉAL, le 4 avril 2025 /CNW/ - Avec l'arrivée du printemps, l'Arrondissement du Sud-Ouest passe à l'action pour offrir un environnement plus propre, agréable et accueillant. En devançant plusieurs volets de son plan printanier de propreté, l'Arrondissement donne le ton à une saison sous le signe de la mobilisation collective.

Une offensive de propreté sur tous les fronts

Depuis la mi-mars, les équipes de l'Arrondissement ont débuté les opérations de nettoyage sur l'ensemble du territoire, incluant les artères principales, les rues locales, les terre-pleins, les îlots de béton, les viaducs et les ruelles. Les parcs, les espaces verts et les terrains sportifs font aussi l'objet d'une attention particulière alors que sont ramassés les déchets révélés par la fonte des neiges. Des équipes additionnelles seront dépêchées les 4 et 5 avril à proximité des métros Monk, Charlevoix et Place-Saint-Henri et sur de nombreux autres sites de l'arrondissement.

Citation : « Le printemps marque le moment parfait pour passer à l'action, ensemble. En lançant nos opérations de propreté plus tôt, en réalisant un véritable « blitz » à l'échelle du territoire et en lançant un appel à la mobilisation collective, nous ne souhaitons qu'une chose : contribuer à faire du Sud-Ouest un milieu de vie propre, vert et accueillant. Ensemble, nous aurons un effet monstre ! »

Benoit Dorais, maire du Sud-Ouest et vice-président du comité exécutif de la Ville de Montréal.

En complément du travail de nos équipes régulières, des brigades de propreté sont également déployées du printemps jusqu'à l'automne sur les artères commerciales. Six brigadières et brigadiers veillent à ce que nos espaces soient toujours invitants. Leur travail est complété par celui de deux brigades communautaires financées par l'Arrondissement et supervisées par les organismes Résilience et la Maison Benoît Labre.

On se ramasse, pour un effet monstre!

Par le compostage, la réduction des déchets et les corvées ponctuelles, l'Arrondissement veut développer au quotidien une culture de la propreté dans ses installations comme aux alentours. Tout au long de l'année, l'Arrondissement profite de son kiosque d'animation, présent dans plusieurs événements -- festivals, activités communautaires -- pour aller à la rencontre des citoyennes et citoyens, les sensibiliser et les inviter à se joindre au mouvement. Des activités éducatives viendront spécialement interpeller les jeunes dans les écoles afin de les mobiliser à leur tour.

De plus, la population sera aussi conviée à prendre part aux différentes corvées citoyennes suivantes en se joignant aux élu(e)s qui mettent encore cette année la main à la pâte :

12 avril, de 10 h à 13 h : corvée de nettoyage dans le quartier Pointe-Saint-Charles. Deux points de rassemblement sont proposés pour y prendre part -- devant le centre Saint-Charles (1055, rue d' Hibernia ) ou au parc Marguerite-Bourgeoys. Aucune inscription n'est nécessaire. Cette initiative citoyenne est appuyée par Action-Gardien, Loisirs et Culture Sud-Ouest (LCSO), éco-quartier Sud-Ouest et le Groupe de recommandations et d'actions pour un meilleur environnement (GRAME).

corvée de nettoyage dans le quartier Pointe-Saint-Charles. Deux points de rassemblement sont proposés pour y prendre part -- devant le centre (1055, rue d' ) ou au parc Marguerite-Bourgeoys. Aucune inscription n'est nécessaire. Cette initiative citoyenne est appuyée par Action-Gardien, Loisirs et Culture Sud-Ouest (LCSO), éco-quartier Sud-Ouest et le Groupe de recommandations et d'actions pour un meilleur environnement (GRAME). 26 avril, de 10 h à 13 h : corvée de nettoyage spéciale pour le Jour de la Terre dans le quartier Saint-Henri. Le départ se fera depuis la station de métro Place Saint-Henri (sortie rue Saint-Ferdinand ) vers le parc Émile-Berliner. Le matériel est fourni sur place. Une collation ainsi qu'une petite surprise seront offertes. Cette activité est organisée par l'éco-quartier Sud-Ouest, le comité LATSÉ de Solidarité Saint-Henri et l'aide des Ami(e)s de la nature de Saint-Henri.

Pour en savoir plus ou proposer une activité de nettoyage dans votre secteur, vous pouvez communiquer avec [email protected].

Interdictions de stationnement : restez à l'affût

Depuis le 1er avril, comme chaque année, les opérations de nettoyage intensif s'accompagnent de restrictions temporaires de stationnement sur rue. Les automobilistes sont invités à porter une attention particulière à la signalisation et en respecter l'horaire.

Un service gratuit de retrait de graffitis

Le service d'enlèvement de graffitis sur les propriétés privées débutera le 15 avril prochain et se poursuivra jusqu'au 30 novembre. Comme chaque année, ce service est offert gratuitement (selon certaines modalités) aux propriétaires souhaitant faire disparaître les graffitis présents sur leur bâtiment.

Informations relatives aux graffitis sur le domaine privé.

Informations relatives aux graffitis sur le domaine public.

Signalez un problème de propreté

Désirez-vous faire part d'une situation nécessitant une intervention de la part de nos équipes (déchets, dépôts illégaux, nid-de-poule, graffiti, mobilier urbain endommagé, etc.)? Consultez montreal.ca/signaler-un-probleme ou composez le 311.

Finalement, pour en savoir davantage sur les multiples actions de propreté et d'embellissement de l'Arrondissement, n'hésitez pas à consulter : On se ramasse, pour un effet monstre !

SOURCE Arrondissement du Sud-Ouest (Ville de Montréal)

Renseignements : Section des communications, Arrondissement du Sud-Ouest, [email protected]