Le Sud-Ouest déploie une escouade dédiée aux populations en situation d'itinérance

MONTRÉAL, le 16 juin 2021 /CNW Telbec/ - L'Arrondissement du Sud-Ouest poursuit ses efforts pour soutenir les plus vulnérables par la mise sur pied d'une dyade sur son territoire, disponible 7 jours sur 7, jusqu'à la fin de l'année 2021. Cette approche d'intervention psychosociale, de référencement vers les services de réinsertion en logement et de services alimentaires sur le terrain s'ajoute à une série de mesures financières et d'assistance aux organismes et à la population initiée par l'Arrondissement depuis le début de la crise sanitaire.

« Nous ne ménageons aucun effort pour limiter les impacts de la crise actuelle sur les populations vulnérables. Des sommes importantes sont mises à contribution pour ce faire. La formation de cette escouade et son financement confirment notre volonté d'améliorer les conditions de vie des personnes en situation d'itinérance tout en facilitant la cohabitation avec les résident.e.s, » a déclaré le maire de l'arrondissement du Sud-Ouest et président du comité exécutif à la Ville de Montréal, M. Benoit Dorais. Il rappelle que grâce au soutien financier s'élevant à plus de 2,5 M$ accordé en 2020 par son administration aux divers organismes à but non lucratif et à Centraide, les familles et les personnes en difficulté ont reçu une aide précieuse durant la pandémie.

Depuis son déploiement, la dyade, sous la gestion de l'organisme Prévention Sud-Ouest, arpente les rues des quartiers les plus fréquentées par les personnes en situation d'itinérance et intervient selon les situations. Elle couvre les différentes dimensions d'aide en les référant aux différents services ou en offrant, sur place, lesdits services soit de la nourriture, de l'hébergement (urgence, refuge et autres alternatives), du transport (navette vers les différents services), de l'injection sécuritaire (unité mobile d'injection), et de l'aide psychosociale et médicale. De plus, l'escouade oriente et soutient les gens vulnérables avant, pendant et après la période de déménagement de l'année.

L'Arrondissement est accompagné par de nombreux partenaires dans la mise en œuvre de ce projet dont des organismes communautaires du Sud-Ouest, le Service de police de la Ville de Montréal et le Service de sécurité incendie de Montréal.

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement du Sud-Ouest

Renseignements: Section des communications, Arrondissement du Sud-Ouest, Wazna Azem, [email protected], Téléphone : 514 567-0947

Liens connexes

https://montreal.ca/le-sud-ouest