Le Sud-Ouest consulte sa population pour l'élaboration de son plan d'action local en transition écologique

MONTRÉAL, le 8 juin 2021 /CNW Telbec/ - L'Arrondissement du Sud-Ouest travaille activement à l'élaboration de son Plan d'action local en transition écologique, et ce, en cohérence avec les orientations du Plan climat de la Ville de Montréal lancé en décembre dernier. Afin de poursuivre les travaux menés par l'Arrondissement dans le cadre des Plans locaux de développement durable (2013-2015 et 2017-2020), l'objectif de la démarche est de bâtir une vision collective des priorités et des actions concrètes à prendre par la population et par l'Arrondissement face aux défis engendrés par l'urgence climatique. Pour ce faire, les organismes, les partenaires ainsi que les citoyen.ne.s sont invité.e.s à participer à une consultation publique le 21 juin prochain.

« Pour faire face à l'urgence climatique, l'Arrondissement avait pris l'engagement de créer une Section transition écologique en vue des travaux pour le nouveau Plan d'action local en transition écologique. Nous voulons faire plus et mieux, revoir nos façons de faire afin de réduire nos émissions de gaz à effet de serre et diminuer notre vulnérabilité face aux changements climatiques. Nous souhaitons offrir à notre communauté un arrondissement exemplaire en matière de qualité de vie et de bien-être, c'est pourquoi nous croyons qu'il est important que la collectivité nous partage ses préoccupations et priorités en matière de transition écologique », a expliqué le maire de l'arrondissement du Sud-Ouest et président du comité exécutif à la Ville de Montréal, Benoit Dorais.

Cette démarche permettra d'établir un cadre d'action qui guidera les orientations du Sud-Ouest pour s'engager activement dans la transition socio-écologique et le développement d'un milieu de vie harmonieux avec la nature, visant la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES). À la suite de la consolidation des résultats, le document officiel sera présenté à l'automne 2021.

«Je suis fière et heureuse de l'engagement du Sud-Ouest à réduire de moitié sa production de GES d'ici 10 ans et d'adapter nos milieux de vie aux conséquences bien réelles des aléas climatiques. Pour atteindre une ville carboneutre en 2050, la participation de chacun est essentielle, et le rendez-vous du 21 juin est une occasion supplémentaire de préparer ensemble nos quartiers de demain» , a ajouté Sophie Thiébaut, conseillère de

Saint-Henri-Est−Petite-Bourgogne−Pointe-Saint-Charles−Griffintown.

Faits en bref

Les organismes et partenaires ont été conviés à un premier atelier de discussion les 25 et 27 mai dernier. Les résultats ont été consolidés pour alimenter les discussions avec la population.

Le 21 juin à 18 h, l'Arrondissement tiendra une séance de consultation publique qui prendra la forme d'ateliers virtuels. Les participant.e.s pourront exprimer leurs idées et réfléchir de manière collective sur les actions préliminaires ciblées dans le plan.

La population sera consultée sur quatre axes principaux:

Sensibilisation et engagement de la communauté;



Verdissement et protection de la biodiversité;



Aménagement du territoire et mobilité durable;



Réduction des GES et gestion des matières résiduelles (GMR).

Cette démarche consultative vise à:

Inclure les réflexions de la population pour favoriser la mobilisation citoyenne dans le déploiement des actions du plan;



Informer la population sur l'engagement et la vision de l'Arrondissement en matière de transition écologique;



Communiquer les principaux défis identifiés et la volonté de l'administration à déployer des actions concrètes.

Les actions, retenues selon leur répercussion sur le bien-être de la population tout comme l'adaptation aux changements climatiques, feront l'objet de suivis réguliers auprès de la population.

Toute l'information relative à la démarche et aux modalités d'inscription pour la consultation seront disponibles sur la page realisonsmtl.ca/sudouest_transition

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement du Sud-Ouest

Renseignements: Service des communications, Arrondissement du Sud-Ouest, Carmen Dominguez, [email protected], Tél.: 514 265 1199

Liens connexes

https://montreal.ca/le-sud-ouest