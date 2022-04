Le Sud-Ouest célèbre ses bénévoles lors d'un 5 à 7 au Centre culturel Georges-Vanier

MONTRÉAL, le 25 avril 2022 /CNW Telbec/ - L'Arrondissement du Sud-Ouest a souligné l'engagement de sept bénévoles qui se sont distingués au cours de la dernière année. Un hommage posthume a également été rendu. Cet événement a été célébré le 22 avril dernier lors d'un 5 à 7 au Centre culturel Georges-Vanier, dans le respect des mesures sanitaires en vigueur.

Cette activité s'inscrit traditionnellement en marge de la Semaine de l'action bénévole qui se déroule du 24 au 30 avril. Le maire de l'arrondissement et vice-président du comité exécutif de la Ville de Montréal, Benoit Dorais, en compagnie des élu.e.s, a voulu honorer l'accomplissement des résident.e.s qui ont consacré temps et énergie à améliorer la qualité de vie dans notre communauté.

Citation:

« Nous voulons leur témoigner notre reconnaissance et faire connaitre les bonnes actions que ces citoyen.ne.s ont réalisées. Cette soirée de reconnaissance est un événement important du Sud-Ouest. Cette formule réinventée dans le contexte pandémique nous permet de démontrer les retombées positives engendrées par leur implication. Le bénévolat aide grandement nos organismes partenaires qui évoluent dans plusieurs sphères d'activité: sports et loisirs, culture, lutte à la pauvreté, développement social, santé, urbanisme, etc. La contribution des bénévoles se doit d'être soulignée. Et si elle peut créer un effet d'entraînement auprès de nos résident.e.s, nous aurons fait une pierre deux coups. »

Benoit Dorais, maire de l'arrondissement du Sud-Ouest et vice-président du comité exécutif de la Ville de Montréal.

Faits saillants:

un hommage posthume a été rendu à M. Jacques Prud 'Homme qui s'est impliqué 30 ans auprès du Centre récréatif, culturel et sportif (CRCS) Saint-Zotique ;

'Homme qui s'est impliqué 30 ans auprès du Centre récréatif, culturel et sportif (CRCS) ; une vidéo présentant des bénévoles des organismes les Scientifines et Hockey Sud-Ouest a été projetée pour mettre en valeur les bénévoles qui s'impliquent et les bénéfices pour les jeunes et la communauté;

des paniers-cadeaux ont été offerts aux lauréat.e.s lors de l'événement. Ils proviennent de commerces locaux.

Les distingués lauréats de cette année sont:

Rafif Hamoui, lauréat du prix Action jeune bénévole; 5 ans et moins de bénévolat au sein de la communauté;

Pierre Riley , lauréat du prix Action bénévole or; 6 à 14 ans de bénévolat au sein de la communauté;

, lauréat du prix Action bénévole or; 6 à 14 ans de bénévolat au sein de la communauté; Jean-Claude Duclos , lauréat du prix Action bénévole diamant; 15 ans et plus de bénévolat au sein de la communauté;

, lauréat du prix Action bénévole diamant; 15 ans et plus de bénévolat au sein de la communauté; Colette Latour , lauréate du prix Action bénévole étoile; bénévole s'étant démarqué dans la dernière année de pandémie;

, lauréate du prix Action bénévole étoile; bénévole s'étant démarqué dans la dernière année de pandémie; Diane Gervais , lauréate du prix Action bénévole étoile; bénévole s'étant démarquée dans la dernière année de pandémie;

, lauréate du prix Action bénévole étoile; bénévole s'étant démarquée dans la dernière année de pandémie; Sylvie Giroux , lauréate du prix Action bénévole étoile; bénévole s'étant démarquée dans la dernière année de pandémie;

, lauréate du prix Action bénévole étoile; bénévole s'étant démarquée dans la dernière année de pandémie; Talaya Cohen , lauréate du prix Action bénévole étoile; bénévole s'étant démarquée dans la dernière année de pandémie.

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement du Sud-Ouest

Renseignements: Arrondissement du Sud-Ouest, Linda Langlais, [email protected], Tél. : 514 518-5473