Le Sud-Ouest célèbre en grand la Fête nationale du Québec

MONTRÉAL, le 22 juin 2023 /CNW/ - L'Arrondissement célèbre en grand encore cette année la Fête nationale du Québec lors de la Guinguette du Sud-Ouest, au parc de l'Ancienne-cour-de-triage, le 24 juin, de 10 h à 23 h. Une programmation spéciale a été soigneusement préparée, mettant en vedette des artistes d'ici, des animations et jeux divertissants pour toute la famille.

L'Arrondissement a retenu encore cette année La Lutinerie de Montréal comme organisateur officiel de la Fête nationale du Québec dans le Sud-Ouest.

« C'est devenu une tradition bien établie pour Le Sud-Ouest de souligner cette fête synonyme de fierté collective, d'histoire et de fêtes pour le Québec. Elle célèbre notre engagement envers la communauté, notre culture riche et diversifiée, notre langue commune, le français. C'est une belle occasion d'exprimer notre savoir-vivre ensemble et notre solidarité. Sous le thème On va s'aimer, on va danser, quoi de mieux que l'atelier de danse Tissés serrés et le Winston Band, une formation de musique traditionnelle moderne, pour nous faire bouger », a déclaré le maire de l'arrondissement du Sud-Ouest et vice-président du comité exécutif à la Ville de Montréal, M. Benoit Dorais.

Du matin jusqu'au soir, le 24 juin les citoyen(ne)s pourront célébrer fièrement notre richesse culturelle et se laisser porter par plusieurs artistes, tels qu'André Thériault, Gabriel Thériault et Benjamin Côté qui animeront gratuitement les deux scènes du parc de l'Ancienne-cour-de-triage . Les visiteurs et visiteuses auront en outre accès à des buvettes, et une offre alimentaire variée avec, entre autres, tacos, burgers et tapas véganes, poutines, hot-dogs, crèmes glacées et autres gourmandises.

La Fête nationale sera l'événement phare de la Guinguette du Sud-Ouest, qui revient du 23 au 25 juin au parc de l'Ancienne-cour-de-triage. Pour connaître les détails de la programmation de la Fête nationale, consultez la page Facebook des Guinguettes ou encore, visitez leur site Internet : lesguinguettes.ca.

