Étant donné la chute rapide des coûts et la disponibilité croissante des énergies propres, à quoi s'ajoute l'accélération de la crise climatique, le Canada et le Royaume-Uni ont organisé conjointement la plénière d'ouverture du tout premier Sommet mondial de l'Alliance : Énergiser au-delà du charbon, cette semaine. Se sont joints aux co-organisateurs António Guterres, secrétaire général des Nations Unies; Mark Carney, conseiller financier du premier ministre du Royaume-Uni pour la 26 e Conférence sur les changements climatiques et envoyé spécial des Nations Unies pour le financement de l'action climatique; Michael Bloomberg, envoyé spécial des Nations Unies pour l'ambition et les solutions en faveur du climat, ainsi que des représentants de gouvernements, de syndicats, de la société civile et du secteur privé du monde entier. Parmi ces représentants figuraient les dix nouveaux membres de l'Alliance : Énergiser au-delà du charbon, notamment l'Uruguay, la Hongrie, la Ville de Kyoto, de grands fournisseurs d'électricité, dont l'Ontario Power Generation, un certain nombre de fonds de pension mondiaux et la Caisse de dépôt et placement du Québec.

Au cours du Sommet, les participants ont fait le bilan des progrès réalisés à ce jour et ont convenu de redoubler d'efforts pour inciter un plus grand nombre de gouvernements et d'entités du secteur privé à délaisser le charbon avant la COP26, qui aura lieu à Glasgow, cette année.

Le Canada et d'autres membres de l'Alliance ont communiqué leurs expériences pour s'aider mutuellement à réussir leurs transitions. Le ministre Wilkinson a reconnu que, pour des millions de personnes dans le monde, y compris au Canada, le charbon est un mode de vie et une source de travail, un travail bon et valorisant. Il a déclaré que les travailleurs du secteur du charbon, leurs familles et leurs collectivités doivent être au cœur de la transition vers une énergie propre. Le ministre Wilkinson a également fait remarquer que, lorsque le Canada s'est engagé la première fois à accélérer l'élimination progressive de l'énergie au charbon, il a également créé le Groupe de travail sur la transition équitable, le premier du genre au pays, qui est chargé de fournir des conseils sur la façon exemplaire de soutenir les travailleurs et les collectivités qui vivent du charbon.

Le ministre Wilkinson a souligné que l'innovation et les technologies modifient notre façon de produire, de fournir et d'utiliser l'électricité, donnant ainsi aux pays d'importantes possibilités d'accéder à des sources d'électricité propres. Il a ajouté que, grâce à ces développements et à l'abondance de l'hydroélectricité au Canada, le pays est en voie d'atteindre son objectif de 90 p. 100 d'ici 2030, son réseau électrique étant à 83 p. 100 sans émission. Il a par ailleurs fait part du nouvel engagement du Canada dans son plan climatique renforcé annoncé récemment, de parvenir à un réseau d'électricité carboneutre d'ici 2050.

Les grands acteurs du secteur financier mondial mettent de plus en plus la durabilité au cœur de leurs décisions en matière d'investissement et de gestion des risques. C'est le cas des nouveaux membres du secteur financier qui se sont joints à l'Alliance : Énergiser au-delà du charbon cette semaine, dont les actifs et les investissements se chiffrent à 1,6 billion de dollars américains. Lors du Sommet, le ministre Wilkinson et Mark Carney, l'envoyé spécial des Nations Unies pour le financement de l'action climatique, se sont entretenus sur la manière dont les décisions d'investissement des entreprises du secteur envoient des signaux forts aux marchés et aux gouvernements - y compris ceux des pays où l'utilisation du charbon continue de croître. Tous deux ont souligné l'importance d'une action collective pour veiller à ce que les mille milliards de dollars investis dans les énergies renouvelables rentables nécessaires pour éviter le pire des changements climatiques servent à cette fin.

« L'élimination progressive de l'énergie au charbon est l'une des principales mesures que nous puissions prendre pour atteindre les objectifs de l'Accord de Paris et travailler en vue d'atteindre la carboneutralité d'ici 2050. En travaillant ensemble - avec un nombre croissant de pays, d'institutions financières, d'entreprises et de gouvernements infranationaux -, nous créons un avenir sain pour nos enfants et petits-enfants. »

- L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et coprésident de l'Alliance : Énergiser au-delà du charbon

« Je suis ravie de coorganiser le plus grand rassemblement mondial de l'année sur l'élimination progressive de l'énergie au charbon. Après avoir passé plus de 5 000 heures sans utiliser le charbon pour produire de l'électricité l'année dernière, le Royaume-Uni poursuit sa transition en vue d'abandonner la production d'électricité au charbon et d'exploiter l'énorme potentiel économique des technologies propres. Ce sommet mondial réunira des dirigeants du monde entier et donnera aux autres pays les moyens de faire en sorte que l'énergie au charbon devienne un lointain souvenir, et, ainsi, ils protégeront la planète, stimuleront la croissance propre et la création d'emplois dans le monde entier, et réserveront un avenir vert et sain pour les générations d'aujourd'hui et de demain. »

- La très honorable Anne-Marie Trevelyan, ministre d'État (ministre des Affaires, de l'Énergie et de la Croissance propre) et coprésidente de l'Alliance : Énergiser au-delà du charbon

« L'élimination progressive du charbon pour produire de l'électricité est la seule grande mesure en importance à prendre pour se conformer à l'objectif de 1,5 degré. Aujourd'hui, je demande à tous les gouvernements, aux entreprises privées et aux autorités locales de prendre trois mesures. Premièrement, annuler tous les projets mondiaux en cours dans le secteur du charbon et mettre fin à la dépendance mortelle au charbon. Les grands émetteurs et utilisateurs de charbon devraient annoncer leurs plans d'élimination progressive bien avant la conférence de Glasgow. Les membres du G7 devraient prendre l'initiative et s'engager à réaliser cette élimination progressive au plus tard lors du Sommet du G7 qui aura lien en juin.

« Deuxièmement, mettre fin au financement international des centrales au charbon et réorienter les investissements vers des projets d'énergie renouvelable. Je demande aux dirigeants des grands émetteurs d'annoncer la fin de leur soutien financier international au secteur du charbon dans les meilleurs délais cette année.

« Troisièmement, relancer un effort mondial pour parvenir à organiser une transition équitable, en allant de centrale au charbon à centrale au charbon s'il le faut. »

- António Guterres, secrétaire général des Nations Unies

« Le charbon est toujours le principal contributeur aux changements climatiques et une importante source de pollution toxique. La science nous montre clairement que nous devons franchir cette étape, et rapidement. Chez Bloomberg Philanthropies, nous sommes heureux d'être un partenaire stratégique de l'Alliance : Énergiser au-delà du charbon, avec laquelle nous travaillons pour mettre fin à la pollution par le charbon dans le monde. À l'approche de la COP26, nous avons besoin que les gouvernements continuent à rehausser leurs ambitions dans la course à l'objectif zéro émission, et l'Alliance travaille avec eux pour y parvenir. »

- Michael Bloomberg, envoyé spécial des Nations Unies pour l'ambition et les solutions en faveur du climat

« Pour parvenir à l'objectif de 1,5 °C, plus de 75 p. 100 des réserves de charbon devront rester dans le sol, et des mille milliards de dollars devront être investis chaque année dans des énergies renouvelables rentables - dont l'énergie solaire, éolienne et hydroélectrique - en vue de transformer nos systèmes énergétiques. J'accueille le travail de l'Alliance : Énergiser au-delà du charbon qui soutient l'effort du secteur financier pour investir dans un avenir durable dont nous avons tous besoin et que les générations futures méritent. »

- Mark Carney, conseiller financier du premier ministre du Royaume-Uni pour la 26e Conférence sur les changements climatiques et envoyé spécial des Nations Unies pour le financement de l'action climatique

Faits en bref

Le charbon est à l'origine de 20 p. 100 des émissions mondiales de gaz à effet de serre et il constitue la principale source d'augmentation de la température mondiale.

L'Agence internationale de l'énergie estime que la pollution attribuable à l'énergie au charbon a été la cause de 250 000 décès dans le monde en 2018. L'abandon du charbon améliore la santé publique en général en créant un air plus propre et plus respirable.

o titre d'exemple, l'élimination progressive du charbon en Ontario s'est traduite par une réduction du nombre de jours de smog, passant de 53 en 2005 à 0 en 2015.

s'est traduite par une réduction du nombre de jours de smog, passant de 53 en 2005 à 0 en 2015. L'Alliance : Énergiser au-delà du charbon a été fondée conjointement par le Canada et le Royaume-Uni en 2017 pour réunir les gouvernements et le secteur privé dans le but d'accélérer l'élimination progressive de l'énergie au charbon.

Depuis lors, l'Alliance a pris de l'ampleur et compte désormais plus de 120 membres, dont 36 pays nationaux de presque partout dans le monde, 36 gouvernements infranationaux et 51 organisations, allant des institutions financières aux producteurs et consommateurs d'énergie.

Les nouveaux membres de l'Alliance sont les suivants :

Uruguay



Hongrie



Ville de Kyoto (Japon)

(Japon)

Ontario Power Generation (Canada)



National Grid (Royaume-Uni)



Caisse de dépôt et placement du Québec (Canada)



CalPERS, le fonds de pension des fonctionnaires de l'État de Californie (États-Unis)



PensionDanmark (Danemark)



Fonds national de pension du secteur public des Pays-Bas, ABP (Pays-Bas)



M&G Plc (Royaume-Uni)

Le gouvernement du Canada vise l'élimination progressive de l'électricité produite à partir du charbon d'ici 2030 et prend des mesures pour soutenir une transition équitable pour les travailleurs et les collectivités qui vivent du charbon.

prend des mesures pour soutenir une transition équitable pour les travailleurs et les collectivités qui vivent du charbon. Au Canada, les coûts de la production d'énergie éolienne et solaire ont diminué respectivement de 71 p. 100 et de 90 p. 100 depuis 2009.

de 90 p. 100 depuis 2009. Dans son plan climatique renforcé, intitulé Un environnement sain et une économie saine, le Canada s'est engagé à atteindre la carboneutralité dans sa production d'électricité propre d'ici 2050.

