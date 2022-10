Le Sommet Jeunes Afro salue la décision interdisant les interpellations policières sans motif réel

MONTRÉAL, le 27 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Le Sommet Jeunes Afro accueille positivement la décision de la Cour supérieure du Québec interdisant les interpellations policières des véhicules sans motif réel. Ce jugement de 170 pages rendu en faveur d'un étudiant Noir, Joseph-Christopher Luamba constitue un pas important dans le cadre de la lutte contre le profilage racial au Québec.

« Les membres des communautés noires sont victimes, de manière disproportionnée, des interpellations automobilistes aléatoires et arbitraires de la police. Beaucoup de nos jeunes ont vécu difficilement ces situations et doivent vivre dans le stress quotidien de se voir arrêter sans motif réel. Nous devons applaudir cette décision historique qui nous rapproche un petit peu plus de la société plus juste à laquelle nous aspirons. », a déclaré Édouard Staco, président du Sommet.

Le Sommet a toujours joué un rôle important dans la recherche des solutions liées aux enjeux de profilage racial et de discriminations. Ces sujets ont été traités à plusieurs reprises lors des sommets annuels et des conversations sur le racisme réunissant des acteurs divers (organismes communautaires, décideurs publics et citoyen.nes engagé.es) des communautés noires. Les réflexions de ces récentes assises ont toujours considéré le profilage racial comme un frein au plein épanouissement des jeunes des communautés noires. « Monsieur Luamba fait partie des milliers de nos jeunes qui sont traumatisés et qui perdent la confiance dans nos institutions », a poursuivi Monsieur Staco qui estime que la décision du juge Michel Yergeau de la Cour supérieure pourra aider la police à regagner la confiance des communautés noires trop longtemps discriminées.

Les enjeux de profilage racial sont au cœur de l'engagement de plusieurs organismes des communautés noires. À cet effet, nous devons saluer le travail exemplaire de la Clinique juridique de Saint-Michel et de l'équipe d'avocats qui ont mis leur temps et leur expertise au profit de cette cause juste.

À propos du SdesJ

Initié par une trentaine d'acteurs, organismes communautaires et associations actives sur le terrain depuis plusieurs années, le Sommet socio-économique pour le développement des jeunes des communautés noires (SdesJ) est un réseau novateur qui se donne pour mission de contribuer à l'essor économique et social du Québec, en se concentrant plus spécifiquement sur l'apport des jeunes des communautés noires.

