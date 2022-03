@Airbus #A220

Rassemblement des activités de préparation des sections de fuselage d'avion en un seul lieu

En soutien à l'accélération de cadence de la production d'avions A220 qui doit passer à plus du double

MIRABEL, QC, le 29 mars 2022 /CNW Telbec/ - Une zone supplémentaire de 125 000 pi2 (11 600 m2) destinée à l'assemblage en amont des sous-composants de l'avion A220 a été dévoilée par Airbus à Mirabel. Cet espace supplémentaire, équivalent à plus de sept patinoires de la LNH, a été conçu afin de soutenir l'accélération de cadence de production des avions A220 qui doit plus que doubler au cours des prochaines années. Il s'agit de la première zone dédiée au pré-assemblage de composantes (« pré-FAL ») d'Airbus hors Europe. Incluant cette nouvelle section, la superficie totale du site A220 d'Airbus Canada compte maintenant près de 1,4 millions pi2 (130,000 m2) et emploie plus de 2 500 personnes.

« C'est avec un immense plaisir que nous vous dévoilons aujourd'hui notre nouvelle zone de pré-assemblage qui contribuera à plus que doubler le volume de production des avions A220 au cours des prochaines années. L'expansion de notre site de Mirabel avec l'ajout de cette zone est un symbole fort de confiance qu'a Airbus envers le programme A220. La pré-FAL est une infrastructure-clé afin d'assurer le succès de l'accélération de cadence de production des avions A220 » a souligné Benoît Schultz, Président et directeur général d'Airbus Canada, lors d'une visite officielle qui s'est tenue à Mirabel en compagnie d'employé.e.s, du Ministre de l'Économie et de l'Innovation du Québec, M. Pierre Fitzgibbon, ainsi que de représentants d'Investissement Québec et d'exécutifs d'Airbus.

« La nouvelle usine de pré-assemblage de Mirabel permettra à Airbus de réduire ses coûts d'assemblage et au programme A220 d'être plus compétitif. Cette nouvelle confirme le positionnement stratégique de l'industrie de l'aérospatiale au Québec », déclare M. Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation du QuébecCette nouvelle zone de pré-assemblage permettra d'accroître l'efficacité des opérations de production des avions A220 en amont de la chaîne d'assemblage et de réduire de façon considérable le temps nécessaire à leur assemblage final. Désormais, les activités de préparation des sections de fuselages d'avions seront concentrées en un seul lieu. Ces composantes seront par la suite envoyées en assemblage final vers l'un des deux sites d'assemblage final, soit celui de Mirabel ou celui de Mobile, en Alabama. Il s'agit d'un élément-clé pour permettre d'accélérer la cadence de production des avions A220 qui doit passer de 6 à 14 avions par mois d'ici le milieu de la décennie.

La construction de cette section a duré environ un an et a impliqué des fournisseurs locaux majeurs. Environ 250 employé.e.s du site A220 de Mirabel supportent les opérations de pré-assemblage dans cette toute nouvelle section désignée. Au cours des derniers mois, ces employé.e.s ont reçu de la formation continue sur mesure leur permettant de transiter d'un poste de travail fixe vers une ligne dite « pulsée ».

Le site A220 de Mirabel est le centre névralgique du programme A220. En plus de cette nouvelle ligne de pré-assemblage et des deux lignes d'assemblage final, le site compte également les activités d'ingénierie, de fonctions de support, de soutien en service, ainsi que de développement et de livraison aux clients. Un deuxième site d'assemblage est également présent en Alabama, aux États-Unis et est dédié à l'assemblage final et à la livraison des avions A220 destinés au marché américain.

À ce jour, plus de 25 clients ont passé des commandes fermes pour 740 avions A220 dont environ 200 ont été livrés à plus de 15 clients. La Société en commandite Airbus Canada, responsable du programme d'avions A220, est composée de deux actionnaires, soit Airbus, qui détient 75 % des parts et Investissement Québec, qui détient 25 % de parts.

Airbus au Canada

Présent dans plusieurs provinces canadiennes, Airbus compte environ 4 000 employés à travers le pays et génère plus de 23 000 emplois indirects dans le secteur aéronautique au Canada via diverses collaborations. Airbus s'approvisionne auprès d'environ 665 fournisseurs dans neuf provinces canadiennes et pour une valeur approximative de 1.8 milliards de dollars canadiens. Toutes les divisions d'Airbus sont présentes au Canada : avions commerciaux (A220) à Mirabel, QC, hélicoptères à Fort Érié, ON, et défense et espace à Ottawa, ON. Les filiales détenues à 100 % par Airbus, STELIA Aerospace et NAVBLUE, ont également des établissements dans le pays.

