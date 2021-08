Le SIIIAL-CSQ, la FSQ et la CSQ appuient ses travailleuses - Enquête en cours à la Cité-de-la-Santé de Laval

MONTRÉAL, le 30 juill. 2021 /CNW Telbec/ - À la suite de la publication ce matin, des informations au sujet d'une enquête en cours au Centre-de-la-Santé de Laval, le Syndicat des infirmières, inhalothérapeutes et infirmières auxiliaires de Laval (SIIIAL-CSQ), la Fédération de la Santé du Québec (FSQ) et la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) réitèrent leur appui et leur solidarité aux travailleuses qui doivent composer avec cette situation difficile.

« Nous avons accompagné nos travailleuses dès le début de cette affaire et nous continuerons de les soutenir dans cette dure situation. Puisqu'une enquête est présentement en cours, nous ne commenterons pas davantage le présent dossier, mais nous souhaitons réitérer toute notre confiance et notre soutien aux travailleuses que nous représentons et qui sont impliquées dans cet évènement », explique Isabelle Dumaine, présidente du SIIIAL-CSQ.

« Les infirmières ont fait ce qu'elles avaient à faire en rapportant rapidement la situation et en collaborant adéquatement avec les différents intervenants. Elles ont fait preuve de beaucoup de courage face à une situation très difficile à vivre sur le plan humain. Cela démontre une fois de plus que le rôle de nos infirmières, inhalothérapeutes et infirmières auxiliaires est crucial, et qu'elles savent agir avec professionnalisme et compétence même dans l'adversité », soutient Claire Montour, présidente de la FSQ.

« La CSQ offre tout son support et sa compassion aux travailleuses affectées par cette situation hors du commun, ainsi qu'aux proches et à la famille de la personne décédée. Nous sommes convaincus que toutes les personnes impliquées agiront avec transparence et bonne foi pour assurer le bon déroulement de l'enquête, et nous sommes confiants que les autorités compétentes sauront faire la lumière sur les évènements le plus rapidement possible », affirme Anne Dionne, deuxième vice-présidente de la CSQ.

Profil du SIIIAL-CSQ

Le Syndicat des infirmières, inhalothérapeutes et infirmières auxiliaires de Laval (SIIIAL-CSQ) représente plus de 2 200 membres à l'emploi du Centre intégré de santé et services sociaux de Laval (CISSSL) qui regroupe huit (8) CLSC, cinq (5) centres d'hébergement, un (1) centre hospitalier, le Centre ambulatoire régional de Laval (CARL), le Centre de détention Leclerc, ainsi que les infirmières de l'Agence de santé et services sociaux de Laval aussi affiliés à la FSQ et à la CSQ.

Profil de la CSQ

La CSQ représente plus de 207 000 membres, dont environ 125 000 font partie du personnel de l'éducation. La CSQ compte 11 fédérations qui regroupent quelque 240 syndicats affiliés; s'ajoute également l'AREQ (CSQ), l'Association des retraitées et retraités de l'éducation et des autres services publics du Québec. La CSQ est également présente dans les secteurs de la santé et des services sociaux, des services éducatifs à la petite enfance, du municipal, des loisirs, de la culture, du communautaire et des communications.

SOURCE CSQ

Renseignements: Maxime Garneau, Conseiller en communication, Cellulaire : 418 952-3293, Courriel : [email protected]

Liens connexes

http://www.lacsq.org/