GUELPH, ON, le 17 janv. 2023 /CNW/ - La construction du nouveau siège social à Guelph va bon train et le Conseil du bâtiment durable du Canada lui a décerné une certification Bâtiment à carbone zéro - Design.

Lors de son ouverture à l'été 2024, l'établissement de 21 000 mètres carrés du 101 Cooper Drive à Guelph sera doté d'une conception entièrement électrique qui éliminera les émissions de carbone directes en provenance des lieux. Ce faisant, aucun plan de décarbonisation ou de rénovation ne sera nécessaire pour atteindre l'objectif zéro émissions nettes de l'organisation. Hautement écoénergétique, l'édifice réduira au minimum les émissions de carbone annuelles indirectes en produisant de l'énergie renouvelable décarbonée et en utilisant des crédits carbone de haute qualité pour compenser les émissions restantes.i Par ailleurs, les émissions issues de la construction, de la fabrication, du transport et de la mise au rebut seront également grandement réduites ou compensées.

Selon le Conseil du bâtiment durable du Canada, le secteur immobilier est le troisième plus important émetteur au Canada. De nos jours, les bâtiments résidentiels, commerciaux et institutionnels contribuent à hauteur de 17 % aux gaz à effet de serre (GES) du Canada, et lorsque les matériaux et la construction sont pris en compte, ce niveau frôle les 30 %.

« L'obtention de la certification Bâtiment à carbone zéro - Design pour notre siège social national reflète fortement nos valeurs et notre vision d'être un levier pour une société durable. Cet édifice démontre l'imagination et l'innovation qui seront nécessaires pour bâtir un avenir plus durable au Canada. Nous avons un important rôle à jouer dans l'atténuation directe et significative des risques climatiques pour aider le Canada et le reste du monde à progresser vers un avenir à zéro émissions nettes », déclare Shawn Fitzgerald, vice-président aux services organisationnels de Co-operators.

« Cette certification permet à Co-operators de se joindre à une liste croissante d'organisations novatrices qui investissent dans l'avenir avec des bâtiments à carbone zéro. Reconnues mondialement, nos normes canadiennes en matière de bâtiments à carbone zéro offrent des moyens tangibles pour les entreprises comme Co-operators de réaliser leurs objectifs de développement durable. Si l'on ajoute les certifications LEED et WELL, le siège social de Co-operators promet d'être un édifice vert durable et résilient pour l'entreprise et un environnement sain et productif pour le personnel », indique Thomas Mueller, président et chef de la direction du Conseil du bâtiment durable du Canada.

Les caractéristiques du nouvel édifice de Co-operators comprennent :

Économies d'énergie et réductions des gaz à effet de serre 40 % supérieures au bâtiment de référence entièrement électrique du Code du bâtiment de l' Ontario

Réductions des charges de chauffage 60 % supérieures au minimum prévu par le Code pour les nouveaux immeubles de bureaux

Panneaux solaires de 282 kW sur le toit, qui combleront environ 9 % de la consommation énergétique totale annuelle du bâtiment

Vitres qui se teintent automatiquement pour éliminer l'éblouissement solaire et réduire la consommation énergétique

Bâtiment hautement isolé et étanche à l'air pour conserver l'énergie

Technologie hydrothermique très efficace pour récupérer et redistribuer la chaleur dans l'immeuble

Éclairage à DEL muni de détecteurs de présence et de capteurs de lumière du jour s'activant seulement au besoin

En plus de la Norme du bâtiment à carbone zéro - Design, l'établissement vise aussi les certifications LEED Or et WELL Platinum.

L'objectif zéro émissions nettes de Co-operators

En 2020, Co-operators est devenue carboneutre. En 2021, elle a annoncé son engagement à atteindre les cibles de zéro émissions nettes dans ses activités d'ici 2040. Pour mesurer le progrès vers cet objectif, l'organisation a établi une cible intermédiaire pour réduire ses émissions directes et indirectes provenant des bureaux administratifs et des agences, des déplacements d'affaires, des véhicules corporatifs, de l'utilisation des actifs et des services des TI, du transport du personnel et du travail à domicile. D'ici 2030, les émissions opérationnelles nettes seront réduites de 45 %. Afin d'atteindre les cibles de zéro émissions nettes, toutes les émissions doivent être entièrement éliminées ou drastiquement réduites. D'ici 2040, les émissions résiduelles doivent être neutralisées.

À propos de Co-operators

Co-operators est une coopérative canadienne de services financiers de premier plan qui offre des solutions d'assurance multibranches et de placement ainsi que des services et des conseils personnalisés afin d'aider les Canadiens et Canadiennes à bâtir et à consolider leur sécurité financière. Son actif sous administration s'élève à plus de 64,6 milliards de dollars. Co-operators, qui offre des conseils de confiance à la population canadienne depuis 76 ans, est réputée pour son engagement communautaire et ses efforts visant à créer un avenir plus durable. Ayant atteint son objectif de devenir équivalente carboneutre en 2020, Co-operators est déterminée à atteindre ses objectifs zéro émissions nettes dans ses activités et ses placements d'ici 2040 et 2050, respectivement. Co-operators se classe également parmi les 50 meilleures entreprises responsables au Canada selon Corporate Knights. Pour en savoir plus, consultez le www.cooperators.ca.

