Le Show du 20e : une production d'envergure pour célébrer 20 ans de Fierté Montréal

Près d'une centaine d'artistes réunis pour une célébration inoubliable!

MONTRÉAL, le 20 juill. 2026 /CNW/ -- Le 8 août prochain, de 17 h à 23 h, la Scène TD de l'Esplanade du Parc olympique sera le théâtre d'un événement rassembleur à l'occasion du 20e anniversaire de Fierté Montréal. Présenté par Cogeco, Le Show du 20e promet une soirée spectaculaire où se croiseront musique, arts vivants, archives historiques et performances multidisciplinaires afin de célébrer les communautés 2SLGBTQIA+.

Réunissant près d'une centaine d'artistes, cette création d'envergure imaginée et mise en scène par Geneviève Labelle et Mélodie Noël Rousseau, par la compagnie de création Pleurer Dans' Douche, propose un véritable voyage à travers plus de cinq décennies d'histoire queer, des années 1970 jusqu'à aujourd'hui.

« C'est avec joie que nous mettons en scène cette grande fête éclatée, où les forces vives de nos communautés deviennent le cœur battant du spectacle. Nous vous préparons une célébration flamboyante qui porte nos histoires, nos luttes et les futurs possibles que nous continuons d'imaginer. » -- Geneviève Labelle (iel/elle/they) et Mélodie Noël Rousseau (elle).

Fruit d'un important travail de recherche, la production s'appuie sur une remarquable banque d'archives historiques qui fera revivre les grands moments des luttes et des avancées des communautés 2SLGBTQIA+. Ces images exceptionnelles serviront de fil conducteur à une succession de tableaux immersifs où se côtoieront DJ, cirque, drag, mode, sport, cheerleading, performances musicales et arts visuels. Chaque tableau prendra la forme d'une véritable fête, portée par un DJ différent, invitant le public à célébrer et à danser tout au long de la soirée.

« C'est avec beaucoup de joie que les employés de Cogeco soutiennent Fierté Montréal cette année encore. Mon plus grand plaisir est de voir nos valeurs d'inclusion s'incarner concrètement grâce au dévouement de toute notre équipe. Ce festival, au-delà d'être un jalon majeur pour les communautés 2SLGBTQIA+ d'ici, s'impose comme un incontournable qui anime avec éclat la saison estivale montréalaise. » - Mathieu Chèvrefils (il/lui), Cogeco.

Une célébration des mémoires queer

Le temps d'une soirée, artistes locaux, collectifs montréalais et personnalités marquantes de la scène queer internationale feront vibrer l'Esplanade du Parc olympique à travers une série de tableaux inspirés des différentes décennies qui ont façonné l'histoire des communautés 2SLGBTQIA+, leur luttes, leur résilience et leur créativité.

Les spectateurs seront transportés des nuits militantes et festives des années 1970 jusqu'aux expressions artistiques contemporaines, dans un spectacle qui rappelle que les droits acquis demeurent fragiles et que la solidarité est plus essentielle que jamais.

« Le public est invité à se joindre à cette immense célébration, à venir chanter, danser et prendre part à cette soirée qui rend hommage à vingt ans de Fierté Montréal et à plus de cinquante ans d'histoire des communautés 2SLGBTQIA+ ». explique Catherine Girard Lantagne, Cheffe de la programmation.

Une programmation exceptionnelle

Le spectacle réunira notamment :

Manon Vendette (Le Normandie) et Sasha Baga pour l'ouverture festive;

Claudine Metcalfe et des invité•es pour des prises de parole;

Mundo Disko, pour revisiter les années 1970;

La légendaire Lady Bunny, qui offrira également un DJ set, ainsi que House of Vénus, pour l'univers flamboyant des années 1980;

Ève Salvail (Evalicious) et des tableaux vivants inspirés des années 1990;

Un hommage aux années 2000 avec le groupe de cheerleading À Pieds Levé, qui célèbre ses 20 ans, ainsi qu'une délégation d'athlètes ayant marqué les Out Games de Montréal;

La sensation pop américaine et artiste féministe engagée Chrissy Chlapecka, suivie par près de 4,9 millions d'abonnés sur TikTok, accompagnée de son groupe sur scène;

Une finale spectaculaire réunissant les artistes du Monastère, référence montréalaise en arts du cirque, ainsi que DJ Monib.

Avec ses performances multidisciplinaires, son impressionnant travail d'archives, sa distribution réunissant près d'une centaine d'artistes et son ambiance résolument festive, Le Show du 20e s'annonce comme l'un des moments phares des célébrations entourant le 20e anniversaire de Fierté Montréal.

Jamais sans nos partenaires

Fierté Montréal remercie ses fidèles partenaires, ainsi que ceux et celles qui se sont récemment ajouté•e•s, sans qui il serait impossible de continuer la lutte pour la pleine reconnaissance des droits des communautés 2SLGBTQIA+ : Groupe Banque TD, supporteur depuis 2008, Loto-Québec, la Ville de Montréal, le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada, Tourisme Montréal, le Conseil des arts de Montréal, Cabenuva, Trojan, la SAQ, Air Canada, STM, Hydro-Québec, Bud Light, RONA, Apretude, ViiV Healthcare, Loblaws, sans nom, LSM, Fugues, MTL Dans la poche, Cogeco, Publicité Sauvage, Bell Média, CTV, Virgin Radio, Énergie, Rouge, CIBL, Le Devoir, Petit Futé, Québec Le Mag, Cult, Gay City News, Culture Cible, Gay Globe, la SDC du Village, la Société de développement et de mise en valeur du Parc olympique, le Partenariat du Quartier des spectacles, PME MTL Centre-Ville, le Regroupement des évènements majeurs internationaux et Fierté Canada Pride.

À propos de Fierté Montréal

Depuis 2007, Fierté Montréal amplifie les voix des communautés 2SLGBTQIA+ afin d'assurer leur représentation, leur inclusion et la reconnaissance de leurs droits dans la société. Vecteurs de changement social, notre festival, nos initiatives communautaires et nos projets artistiques et culturels célèbrent la créativité et la résilience de nos communautés. À l'écoute et en collaboration avec les communautés 2SLGBTQIA+, nous mettons de l'avant leurs luttes et leurs réalités auprès du grand public et des institutions.

Fierté Montréal présente ses activités à Tiotia:ke, sur le territoire non-cédé de la nation Kanien'kehá:ka. Nous la reconnaissons comme gardienne des terres et des eaux sur lesquelles nous nous réunissons. Tiotia:ke est historiquement connu comme un lieu de rassemblement pour de nombreuses Premières Nations, et aujourd'hui, une population autochtone diversifiée, ainsi que d'autres peuples, y résident. C'est dans le respect des liens avec le passé, le présent et l'avenir que nous reconnaissons les relations continues entre les Peuples autochtones et les autres personnes de la communauté montréalaise.

SOURCE FESTIVAL FIERTÉ MONTRÉAL

Demandes d'entrevues: Nathalie Roy, Consultante, relations de presse, 514 889-3622