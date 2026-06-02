MONTRÉAL, le 2 juin 2026 /CNW/ - Le Festival Fierté Montréal célèbre cette année sa 20e édition du 31 juillet au 9 août, présentée par le Groupe Banque TD en collaboration avec Loto-Québec. Plus rassembleur et festif que jamais, l'événement proposera une programmation mettant à l'honneur les talents d'ici et la richesse des communautés 2SLGBTQIA+, alors qu'un vaste public est attendu pour prendre part aux célébrations.

« Cette édition anniversaire est portée par l'écoute, la transparence et l'humilité, avec les communautés au cœur de chaque initiative », souligne Higino Monteiro, directeur général par intérim de Fierté Montréal. « Nous souhaitons que les Montréalais•e•s, tout comme les visiteur•euse•s de partout, se joignent à nous pour célébrer cette étape marquante. Vingt ans de Fierté, ça se célèbre en grand! »

La fête au Village!

Du 31 juillet au 9 août, le Festival poursuivra le retour aux sources amorcé l'an dernier en faisant vibrer le Village au rythme de 10 jours de festivités. Cette édition mettra en lumière plus de 150 artistes d'ici, dont plusieurs figures émergentes, témoignant d'une volonté affirmée de renforcer les liens avec les communautés artistiques et communautaires locales.

« Nous avons imaginé une programmation inclusive et rassembleuse, qui permettra à toutes les communautés de célébrer ensemble aux côtés du grand public venu souligner ce 20e anniversaire avec nous », explique Catherine Girard Lantagne, Cheffe de la programmation.

La Scène Loto-Québec : Une programmation haute en couleurs

Installée au cœur du Village, à l'angle des rues Papineau et Sainte-Catherine Est, la Scène Loto-Québec vibrera chaque soir dès 19h au rythme de thématiques éclatées et rassembleuses.

« À Loto-Québec, la diversité et l'inclusion figurent parmi nos priorités. C'est donc un grand plaisir pour nous de soutenir une fois de plus Fierté Montréal, un événement rassembleur qui célèbre la diversité et qui fait maintenant partie des incontournables de l'été montréalais », souligne Eric Meunier, directeur de l'engagement sociétal à Loto-Québec.

Les festivités débuteront le 31 juillet avec une soirée de drag exaltante comprenant la Course Capotée, animée par la Drag-on-fly, présentée par Trojan en collaboration avec Équipe Montréal et RÉZO, suivie du spectacle Drags en folie, mis en scène par Barbada.

Le 1er août, place à une soirée avant-gardiste mettant en vedette Dee Joyce et des artistes queer de la pop montréalaise portée par J4DE avec Aizysse Baga, ANGELO, Chris Cool, Jandrou et Serena Smith. Le 2 août, c'est soirée nostalgie ponctuée de deux spectacles : un spectacle Nostalgie animé par Rainbow, ainsi que Haute Couture, porté par Esirena et Chrome 80, animé par Lady Boom Boom.

Le 3 août sera une réelle lettre d'amour au chant avec le spectacle Opéra : les reines du drame par Opéra Queens, suivi du KaraoSlay de Maxence Garneau. Le 4 août fera place à l'humour avec le Tranna Wintour Show, suivi du Comédie Queer de Coco Belliveau et de ses invité•e•s.

Le 5 août, une ambiance de cabaret feutré prendra vie grâce aux interprètes Jennarie et RAMÉ. Le lendemain, 6 août, le public pourra célébrer lors d'une soirée dansante au son des artistes Roselle et Rossomodo suivi de Fabienne Laferrière et Ralph.

Le 7 août, les traditions seront à l'honneur avec une soirée folklore revisité et portée par le collectif Germaine suivi de Bloc Bollywood. Le 8 août, la température grimpera lors d'une soirée sensuelle avec le spectacle Ascension de Pole DaddyMatt et ses artistes invité•e•s, ainsi que les artistes de Latino Burlesque Canada pour le spectacle Queerlesque: comme tu l'aimes.

Enfin, à la suite de l'arrivée du Défilé, le 9 août dès 15h, le public sera convié à la journée Zénith, une fête latine haute en couleurs afin de clôturer les célébrations au Village en grand avec le populaire Carnaval de Moh Dafok.

Les Jardins Gamelin s'animent

Les Jardins Gamelin seront au cœur de deux grands événements. Le vendredi 31 juillet à 18h, place aux Rendez-vous nocturnes avec Kimmortal, Calamine et Thatz. Puis, le 4 août dès 18h, a lieu le Cabaret de Sami et ses ami•e•s, animé par Sami Landri comprenant Charlie Morin, Chiquita Mére, Eboni La'Belle, Paolo Perfección et Soraï.

Le Marché Arc-en-ciel fait son grand retour

Fort du succès de sa première édition en 2025, le Marché Arc-en-ciel sera de retour du 31 juillet au 2 août grâce à une collaboration renouvelée avec le Festival M.A.D. et la SDC du Village. Cet espace éphémère mettra une fois de plus en lumière des entrepreneur•e•s, artistes, artisan•e•s et designers issu•e•s des communautés 2SLGBTQIA+, offrant au public une vitrine vibrante de créativité, de diversité et de savoir-faire local.

Les Journées communautaires : un rendez-vous incontournable

Événement phare du Festival, les Journées communautaires, présentées par Cabenuva, se tiendront les 7 et 8 août sur la rue Sainte-Catherine Est. Très attendues chaque année, elles réuniront plus de 100 kiosques regroupant organismes communautaires, entreprises, clubs sportifs et groupes socioculturels. Véritable lieu de rencontres et d'échanges, ces journées permettront au public de découvrir toute la richesse et le dynamisme des communautés 2SLGBTQIA+, tout en offrant un regard tourné vers l'avenir des initiatives qui façonnent ces milieux.

Trois soirées grandioses sur la Scène TD

« La Fierté, c'est surtout une question de visibilité, de sentiment d'appartenance et de possibilité d'être soi-même. À la TD, nous sommes fiers de soutenir des événements comme Fierté Montréal qui contribuent à créer des espaces accueillants et inclusifs où tout le monde se sent bien. » Abe Adham, président de la direction du Québec, Groupe Banque TD.

Les 7, 8 et 9 août, la Scène TD de l'Esplanade du Parc olympique vibrera au rythme de trois grands rendez-vous extérieurs incontournables. Les festivités s'ouvriront le 7 août avec la traditionnelle Soirée 100 % Drag, présentée par Apretude et animée par les incomparables Rita Baga et Barbada, qui promettent une soirée haute en performances éclatantes.

Le 8 août, place au Show du 20e présenté par Cogeco. Un spectacle imaginé et mis en scène par Geneviève Labelle et Mélodie Noël Rousseau du collectif Pleurer dans' douche. Ce grand événement sera une célébration des fiertés, des artistes et collectifs des communautés 2SLGBTQIA+.

Enfin, le dimanche 9 août, après l'arrivée du Défilé, le public sera convié au traditionnel Mega T-Dance qui mettra en avant DJ Sam, Reid Bourgeois, Sydney Sarayeva et Fran Albuquerque, une immense fête devenue un rendez-vous incontournable pour clore les festivités en grand.

« Accueillir Fierté Montréal pour cette 20e édition, alors même que nous célébrons le 50e anniversaire du Parc olympique, crée un clin d'œil festif unique. Les grands rassemblements qui célèbrent la diversité, la créativité et le vivre-ensemble font partie de l'ADN de notre site. Depuis plusieurs années, l'Esplanade se transforme en un espace urbain vibrant où les communautés et leurs allié•e•s se retrouvent pour célébrer et rayonner au cœur de Montréal. » -- Joëlle Brodeur, présidente-directrice générale du Parc olympique

La diversité des spectacles en salle

Les artistes d'ici occuperont une place de choix tout au long des célébrations du 20e anniversaire également avec une programmation en salle riche et diversifiée.

Le coup d'envoi sera donné le 31 juillet au Théâtre Le National avec Lumière des Nations, présenté par Fugues, célébrant la richesse des communautés autochtones et bispirituelles, mettant en vedette Jeremy Dutcher et Laura Niquay. Le même soir, le Club Soda accueillera la compétition de whaacking Supernature pour lancer les festivités dans une ambiance survoltée.

Le 1er août promet une soirée particulièrement animée avec trois rendez-vous festifs simultanés : le Cabaret Trans*mission, coproduit avec le collectif Them Fatale au Théâtre Le National dès 20h, la soirée électrisante Unikorn au Club Soda à partir de 22h, ainsi que la soirée dansante Pleasuredome, présentée par ViiV Healthcare, à la SAT dès 23h.

Le 6 août, le Théâtre Le National s'esclaffera grâce au spectacle Des Gags et des Paillettes, présenté par le 107,3 Rouge, une soirée animée par l'inimitable Mona de Grenoble accompagnée de Andrew Khoury, Anne-Sarah Charbonneau, Charlie Morin, Lady Guidoune, Magali Saint-Vincent, Mélodie Bujold-Henri et Thomas Bédard. Puis, le 7 août, le Club Soda recevra La Louche XXL de Nicky Doll pour une soirée qui s'annonce flamboyante et mémorable avec Denali, Foxy Lexxi Brown, Gisèle Lullaby, Holly White et Pangina Heals.

Le Défilé de la Fierté

Le dimanche 9 août, des dizaines de milliers de participant•e•s prendront part au Défilé de la Fierté sous le thème « Brillons ensemble »; départ à 13h. Le parcours, qui se déploiera sur le boulevard René-Lévesque Ouest jusqu'à la rue Atateken, au cœur du Village, se veut une célébration de la force collective et de la diversité des communautés 2SLGBTQIA+.

Plus qu'un simple rassemblement festif, le Défilé se veut aussi un puissant message de visibilité, d'inclusion et de solidarité. Dans un contexte où certaines voix sont encore marginalisées, choisir de rayonner pleinement en étant soi-même devient un geste de fierté, d'affirmation et de résistance collective.

« Depuis 20 ans, Fierté participe au rayonnement de notre métropole partout à travers le monde, tout en mettant en lumière cette diversité unique qui fait la force et la beauté de Montréal. Chez nous, la communauté 2SLGBTQIA+ est non seulement accueillie, elle est célébrée! C'est donc un immense bonheur pour moi de souligner la 20e édition du festival Fierté Montréal », a déclaré Andréanne Moreau, responsable de la culture, du patrimoine, du design et de la langue française au comité exécutif de la Ville de Montréal.

« Tourisme Montréal est fier de soutenir et célébrer la 20e édition de Fierté Montréal, un événement phare qui contribue au rayonnement international de notre destination. Reconnue partout dans le monde pour son ouverture, sa créativité et son accueil chaleureux, Montréal attire chaque année des visiteurs venus vivre l'énergie unique de ses communautés LGBTQ+ et de ses quartiers vibrants. Fierté Montréal incarne parfaitement l'esprit inclusif, festif et rassembleur qui distingue notre métropole. » Yves Lalumière, président-directeur général de Tourisme Montréal

Rayonner pour mieux être vu•e•s

Cette année, ce sont 21 projets communautaires que Fierté Montréal soutient grâce à l'aide précieuse d'Air Canada. Le Programme de projets communautaires de Fierté Montréal aide à soutenir le rayonnement des organismes communautaires 2SLGBTQIA+ du Québec et à favoriser la mise en place d'une série d'événements spécifiquement dédiés aux personnes de la diversité sexuelle et de genre.

« Notre engagement va bien plus loin que la visibilité de marque : investir dans des projets à impact durable, c'est choisir de transformer nos communautés pour les générations à venir. » Éric Lauzon, Directeur Relations avec les collectivités, Air Canada

Plus de détails au sujet de la programmation et des initiatives communautaires sont disponibles sur le site de Fierté Montréal : https://fiertemontreal.com/fr

Jamais sans nos partenaires

Fierté Montréal remercie ses fidèles partenaires, ainsi que ceux et celles qui se sont récemment ajouté•e•s, sans qui il serait impossible de continuer la lutte pour la pleine reconnaissance des droits des communautés 2SLGBTQIA+ : Groupe Banque TD, supporteur depuis 2008, Loto-Québec, la Ville de Montréal, le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada, Tourisme Montréal, le Conseil des arts de Montréal, Cabenuva, Trojan, la SAQ, Air Canada, STM, Hydro-Québec, Bud Light, RONA, Apretude, ViiV Healthcare, Loblaws, sans nom, LSM, Fugues, MTL Dans la poche, Cogeco, Publicité Sauvage, Bell Média, CTV, Virgin Radio, Énergie, Rouge, Le Devoir, Petit Futé, Québec Le Mag, Cult, Gay City News, Culture Cible, Gay Globe, la SDC du Village, la Société de développement et de mise en valeur du Parc olympique, le Partenariat du Quartier des spectacles, PME MTL Centre-Ville, le Regroupement des évènements majeurs internationaux et Fierté Canada Pride.

À propos de Fierté Montréal

Depuis 2007, Fierté Montréal amplifie les voix des communautés 2SLGBTQIA+ afin d'assurer leur représentation, leur inclusion et la reconnaissance de leurs droits dans la société. Vecteurs de changement social, notre festival, nos initiatives communautaires et nos projets artistiques et culturels célèbrent la créativité et la résilience de nos communautés. À l'écoute et en collaboration avec les communautés 2SLGBTQIA+, nous mettons de l'avant leurs luttes et leurs réalités auprès du grand public et des institutions.

Fierté Montréal présente ses activités à Tiotia:ke, sur le territoire non-cédé de la nation Kanien'kehá:ka. Nous la reconnaissons comme gardienne des terres et des eaux sur lesquelles nous nous réunissons. Tiotia:ke est historiquement connu comme un lieu de rassemblement pour de nombreuses Premières Nations, et aujourd'hui, une population autochtone diversifiée, ainsi que d'autres peuples, y résident. C'est dans le respect des liens avec le passé, le présent et l'avenir que nous reconnaissons les relations continues entre les Peuples autochtones et les autres personnes de la communauté montréalaise.

SOURCE FESTIVAL FIERTÉ MONTRÉAL

Demandes d'entrevues : Nathalie Roy, Consultante, relations de presse, 514 889-3622, [email protected]