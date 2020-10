La station a été ouverte en juin 2018 dans le cadre du Plan de protection des océans adopté par le gouvernement pour améliorer la sécurité maritime dans les eaux de l'Arctique, en collaboration avec les collectivités autochtones. Dans le Nord, ce programme est mis à exécution par des étudiants de niveau postsecondaire autochtones. Cette année, elle a ouvert ses portes le 17 juin et offert des services de recherche et sauvetage essentiels pendant la saison de navigation de plaisance estivale.

En raison de la pandémie de COVID-19, des mesures de précaution supplémentaires ont été mises en place cette saison-ci. Les équipages se relayaient tous les 28 jours après un confinement de 14 jours à Winnipeg, au Manitoba, et une période de travail de 14 jours à la station d'embarcations de sauvetage côtier de Rankin Inlet. La capacité d'adaptation des équipages de la station a permis à la Garde côtière d'assurer des services de recherche et de sauvetage maritimes aux collectivités de Rankin Inlet, Chesterfield Inlet et Whale Cove, au Nunavut.

À Rankin Inlet, les équipages ont appris notamment à intervenir dans les situations médicales d'urgence, à utiliser des cartes, à mettre en pratique les habiletés d'un marin et à comprendre le comportement et le remorquage de bâtiments en eaux tumultueuses. Ils ont aussi pris part à des séances d'information sur le savoir traditionnel inuit Qaujimajatuqangit menées par des aînés de Rankin Inlet en respectant les procédures d'exploitation standards nationales sur la COVID-19 de la Garde côtière. Ils ont perfectionné leur connaissance des zones d'intervention en apprenant leur nom inuit, dont celui des îles, des anses et des pointes de terre. Les noms en inuktitut ont été ajoutés aux cartes de la Garde côtière et aux appareils GPS des bâtiments.

Durant la saison, l'équipage des embarcations de sauvetage côtier a réalisé trois exercices d'entraînement, a répondu à six situations d'urgence et a parcouru plus de 2062 milles nautiques. À Rankin Inlet, l'équipage des embarcations de sauvetage côtier joue un rôle important dans le système d'intervention en cas d'urgence et travaille en collaboration avec la Garde côtière auxiliaire canadienne, les collectivités inuites et d'autres organisations du Nord pour accroître la sécurité maritime dans les eaux arctiques.

La Garde côtière emploie des étudiants de niveau postsecondaire de toutes les régions du pays dans le cadre du programme d'embarcations de sauvetage côtier pour fournir des services supplémentaires de recherche et de sauvetage maritimes pendant la saison de navigation estivale très occupée. Rendez-vous sur le site d'Emplois GC pour poser votre candidature et faire partie du prochain équipage à Rankin Inlet.

Toute urgence maritime peut être signalée au Centre conjoint de coordination des opérations de sauvetage de Trenton 24 heures sur 24, tous les jours de l'année, au 1-800-267-7270, ou à un Centre des services de communication et de trafic maritimes de la Garde côtière canadienne par radio VHF (canal 16) ou en composant *16 sur un téléphone cellulaire.

