OTTAWA, ON, le 15 avril 2021 /CNW/ - NAV CANADA a confirmé aujourd'hui qu'elle maintiendrait le service de contrôle de la circulation aérienne dans certaines villes canadiennes, dont Fort McMurray (Alberta), Prince George (Colombie-Britannique), Regina (Saskatchewan), Saint-Jean (Québec), Sault Ste. Marie (Ontario), Whitehorse (Yukon) et Windsor (Ontario).

L'automne dernier, NAV CANADA a lancé 29 études aéronautiques dans le but de rationaliser en toute sécurité ses activités, tout en s'assurant que les services de navigation aérienne cadrent avec la demande du marché. Toutefois, au terme de nombreuses consultations avec des transporteurs aériens, des aéroports, des associations de l'industrie, des élus locaux et des parties prenantes internes, NAV CANADA a décidé de limiter ses changements de services.

NAV CANADA s'engage ainsi à ne fermer aucune tour de contrôle ou station d'information de vol au Canada. En outre, la Société interrompra jusqu'à nouvel ordre les études aéronautiques en cours portant sur des emplacements nordiques ou éloignés.

« La mobilisation des parties prenantes est au cœur de notre processus d'étude aéronautique. Les commentaires précieux qu'elles nous ont faits nous disent qu'une approche équilibrée est de mise, le temps que l'industrie traverse cette période de pandémie. Nous prenons des mesures proactives pour maintenir un niveau de service uniforme le temps que l'industrie de l'aviation et bon nombre de nos partenaires travaillent à se remettre d'aplomb », explique Ray Bohn, président et chef de la direction.

Les études aéronautiques qui sont encore en cours se pencheront sur d'autres solutions, comme des changements d'heures d'exploitation, pour rationaliser les activités de la Société en toute sécurité. Les études qui portaient d'emblée sur les heures d'exploitation ou sur le service consultatif télécommandé d'aérodrome se poursuivront également, sauf celles touchant des emplacements éloignés ou nordiques.

Afin d'améliorer la sensibilisation et la contribution des parties prenantes, NAV CANADA fera appel à un processus d'avis de proposition qui leur offrira une occasion de plus de s'exprimer sur ses recommandations spécifiques.

NAV CANADA demeure inébranlable dans son engagement envers la sécurité, et tout changement apporté à la façon dont elle offre ses services sera d'abord et avant tout évalué dans ce contexte. La Société continuera de fournir les services de navigation aérienne dont l'industrie a besoin aujourd'hui et tout au long de sa reprise.

En bref

NAV CANADA est une société privée sans but lucratif qui fournit des services de contrôle de la circulation aérienne, des services consultatifs d'aéroport, des exposés météorologiques ainsi que des services d'information aéronautique dans plus de 18 millions de kilomètres carrés d'espace aérien intérieur et océanique.





est une société privée sans but lucratif qui fournit des services de contrôle de la circulation aérienne, des services consultatifs d'aéroport, des exposés météorologiques ainsi que des services d'information aéronautique dans plus de 18 millions de kilomètres carrés d'espace aérien intérieur et océanique. Conformément à la Loi sur la commercialisation des services de navigation aérienne civile , NAV CANADA recouvre ses dépenses de fonctionnement au moyen de redevances facturées à ses clients en fonction d'un seuil de rentabilité. Ses clients comprennent les transporteurs aériens, les exploitants de fret, de vols nolisés et d'hélicoptères, les taxis aériens, et l'aviation générale et d'affaires.





, recouvre ses dépenses de fonctionnement au moyen de redevances facturées à ses clients en fonction d'un seuil de rentabilité. Ses clients comprennent les transporteurs aériens, les exploitants de fret, de vols nolisés et d'hélicoptères, les taxis aériens, et l'aviation générale et d'affaires. Les études aéronautiques tiennent compte de tous les facteurs pertinents, dont le volume, la composition et la répartition du trafic durant la journée; les conditions météorologiques; la configuration de l'aéroport et de l'espace aérien; l'activité de surface; et les exigences des utilisateurs concernant l'efficacité. Des consultations officielles avec les parties prenantes constituent une partie intégrante de toutes les études aéronautiques.





NAV CANADA présente sans conteste l'un des meilleurs bilans de sécurité au monde parmi les fournisseurs de services de navigation aérienne. Ce bilan est le fruit d'une approche décisionnelle réglementée, qui place la sécurité au cœur de tout ce que fait la Société.

À propos de NAV CANADA

NAV CANADA est une société privée sans but lucratif, créée en 1996, qui fournit des services de contrôle de la circulation aérienne, des services consultatifs d'aéroport, des exposés météorologiques ainsi que des services d'information aéronautique dans plus de 18 millions de kilomètres carrés d'espace aérien intérieur et d'espace aérien international sous contrôle canadien.

La Société est reconnue à l'échelle internationale pour son dossier de sécurité et ses innovations technologiques. Les systèmes de gestion de la circulation aérienne élaborés par NAV CANADA sont utilisés par des fournisseurs de services de navigation aérienne partout dans le monde.

SOURCE NAV CANADA

Renseignements: [email protected] ; Ligne d'information des médias : 1-888-562-8226

Liens connexes

www.navcanada.ca