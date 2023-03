OTTAWA, ON, le 27 mars 2023 /CNW/ - Le Service correctionnel du Canada (SCC) souhaite féliciter Kathy Neil pour sa nomination à titre de sous-commissaire des services correctionnels pour Autochtones. Elle entrera en fonction le 1er mai 2023.

Le gouvernement du Canada est fermement résolu à remédier à la surreprésentation des Autochtones, des Noirs et des personnes racisées au sein du système de justice pénale du Canada. L'élément fondamental de ce travail suppose de favoriser la réinsertion réussie en toute sécurité des délinquants dans les collectivités canadiennes.

La nouvelle sous-commissaire des services correctionnels pour Autochtones, qui relèvera directement de la commissaire, jouera un rôle de premier plan au SCC en aidant à régler les problèmes au sein du système correctionnel. Elle s'attaquera notamment à la question de la surreprésentation disproportionnée des peuples autochtones. Elle travaillera aussi à l'établissement et au renforcement de partenariats avec des peuples, groupes et communautés autochtones, et veillera à la prestation d'interventions, de services de soutien et d'autres services adaptés à la culture des délinquants sous responsabilité fédérale.

Ce poste a été créé pour donner suite à un engagement énoncé dans la lettre de mandat de la commissaire et pour répondre directement à l'Appel à la justice 5.23 issu de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées (ENFFADA). La sous-commissaire des services correctionnels pour Autochtones veillera à ce que l'on donne suite aux appels à la justice issus de l'ENFFADA et aux appels à l'action de la Commission de vérité et réconciliation qui relèvent de la compétence du SCC. De plus, elle appuiera la mise en œuvre de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.

Ces dernières années, la Direction des initiatives pour les Autochtones du SCC a réalisé d'importants travaux en vue de mettre en œuvre de nouveaux programmes et de nouvelles initiatives à l'appui de la réhabilitation des délinquants autochtones. La sous-commissaire des services correctionnels pour Autochtones poursuivra sur la lancée de cet important travail et s'efforcera d'améliorer les résultats pour les délinquants autochtones dont nous avons la charge et la garde.

Citations

« Nous prenons la question de la surreprésentation des peuples autochtones dans notre système de justice pénale très au sérieux. Nous devons veiller à ce que les délinquants autochtones aient accès aux services de soutien dont ils ont besoin pour réintégrer avec succès et en toute sécurité nos collectivités en tant que citoyens respectueux des lois. Pour ce faire, nous travaillons en étroite collaboration avec les Aînés, les communautés et groupes autochtones, les bénévoles, le personnel et nos partenaires. Je suis heureuse de nommer Kathy Neil à ce poste alors que nous nous efforçons de remplir notre mandat et de mener à bien cet important travail. »

- Anne Kelly, commissaire, Service correctionnel du Canada

« C'est pour moi un honneur, en tant que femme autochtone, d'avoir été choisie pour occuper le poste de sous-commissaire des services correctionnels pour Autochtones nouvellement créé au SCC. Mon expérience personnelle et professionnelle m'a permis de constater personnellement les difficultés auxquelles nous sommes confrontés et les occasions qui s'offrent à nous en vue d'améliorer la vie des Autochtones dont nous avons la charge et la garde. Je suis convaincue de l'importance de nouer des partenariats fructueux avec les communautés autochtones et de favoriser une réelle participation de leur part. Je vais tout mettre en œuvre pour que nous puissions obtenir des résultats positifs ensemble. »

- Kathy Neil, sous-commissaire des services correctionnels pour Autochtones, Service correctionnel du Canada

Document d'information

Kathy Neil est une femme métisse née à Saskatoon, en Saskatchewan.

Elle possède 27 ans d'expérience dans le domaine des services correctionnels. Elle occupe actuellement le poste de sous-commissaire adjointe, Opérations correctionnelles, pour la région des Prairies au Service correctionnel du Canada (SCC).

Kathy a déjà occupé le poste de directrice du Pénitencier de la Saskatchewan. Elle possède une expérience du travail direct auprès des détenus autochtones dans des établissements correctionnels et des pavillons de ressourcement. Elle a notamment assumé des fonctions dans les domaines des services de santé et de la santé mentale. Au début de sa carrière, elle a travaillé comme agente sanitaire des collectivités, animatrice en santé mentale et conseillère en services d'intervention d'urgence.

Kathy a aussi participé aux travaux entourant l'élimination historique de l'isolement préventif et la création des unités d'intervention structurée en 2019. Elle a notamment contribué à l'élaboration de la politique, aux activités et à la formation.

Kathy possède de vastes connaissances des communautés autochtones et de leur histoire ainsi que de la population carcérale fédérale au Canada. Ses connaissances lui ont permis de nouer de solides partenariats et de mener à bien des initiatives rigoureuses qui tiennent compte des particularités culturelles et répondent aux besoins des délinquants sous responsabilité fédérale et de leurs réseaux de soutien.

Kathy a des liens étroits avec sa communauté. Elle est convaincue que l'établissement de relations positives est indispensable pour aider et appuyer les détenus tout au long de leur parcours de réhabilitation.

En sa qualité de promotrice du recrutement et du maintien en poste d'Autochtones, Kathy encadre plusieurs personnes et cherche activement des occasions de collaborer avec des peuples et des organisations autochtones.

Kathy possède un baccalauréat avec spécialisation en études autochtones et sociologie de l'Université de la Saskatchewan.

