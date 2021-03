Le secteur privé : un allié pour accélérer la vaccination contre la COVID-19 au Québec, souligne la FCEI

MONTRÉAL, le 19 mars 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec a annoncé ce matin un plan visant à faire participer les entreprises à la campagne de vaccination. Elles pourront prêter main-forte de plusieurs façons, en devenant un site de vaccination, en offrant des ressources matérielles ou en mettant du personnel à disposition. De cette façon, il sera possible de donner un coup d'accélérateur à la campagne de vaccination qui s'organise à vive allure au Québec. De nombreux entrepreneurs ont d'ailleurs déjà levé la main pour y contribuer et il est encore possible de le faire. En appui à cette initiative d'envergure, François Vincent, vice-président Québec à la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI), était présent sur place.

« En février dernier, la moitié des dirigeants de PME québécoises s'inquiétaient du lent déploiement des vaccins au pays, c'est pour cela que l'annonce d'aujourd'hui et la mobilisation du milieu des affaires sont une excellente nouvelle », déclare François Vincent, vice-président Québec à la FCEI.

La FCEI encourage toutes les entreprises qui souhaitent s'impliquer à remplir le questionnaire disponible sur le site web du gouvernement à l'adresse suivante : quebec.ca/vaccinationentreprise.

« Que ce soit pour devenir un hub de vaccination, offrir du matériel ou mettre à disposition du personnel, chaque geste peut faire une différence. Voilà plus d'un an que les PME québécoises se mobilisent pour freiner la propagation du virus et qu'elles subissent les répercussions des restrictions économiques. Aujourd'hui, le gouvernement du Québec leur offre l'occasion de jouer un rôle pour accélérer la vaccination et enfin reprendre leur vie -- et les affaires -- normalement », conclut M. Vincent.

Méthodologie

FCEI, résultats finaux du sondage Votre voix - février 2021, résultats du 4 au 28 février 2021, n = 930 (Québec). Un échantillon probabiliste de cette taille a une marge d'erreur de plus ou moins 3,2 points de pourcentage, 19 fois sur 20.

À propos de la FCEI

La FCEI (Fédération canadienne de l'entreprise indépendante) est le plus grand regroupement de PME au pays, comptant 95 000 membres dans tous les secteurs d'activité et toutes les régions. Elle vise à augmenter les chances de succès des PME en défendant leurs intérêts auprès des gouvernements, en leur fournissant des ressources personnalisées et en leur offrant des économies exclusives. Visitez fcei.ca pour en savoir plus.

