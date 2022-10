Le secteur privé en santé offre sa collaboration au Conseil des ministres

MONTRÉAL, le 20 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Le Conseil des entreprises privées en santé et mieux-être (CEPSEM) réunissant des entreprises et organismes œuvrant dans le secteur de la santé, souhaite féliciter tous les ministres nommés aujourd'hui. Les membres du CEPSEM désirent offrir leur entière collaboration pour assurer le succès de l'alliance du réseau public et privé en santé afin d'offrir un meilleur accès aux soins de qualité, dans le respect de l'universalité.

Compte tenu des défis auxquels le système de la santé est confronté, il est essentiel de pouvoir bénéficier de la contribution de tous les acteurs pour assurer le succès du redressement du réseau de la santé. Les membres du CEPSEM peuvent apporter leur expertise, notamment dans le milieu de l'hébergement de longue durée, dans les soins à domicile, dans la prestation de soins, dans la technologie médicale et dans le secteur préhospitalier.

« Nous saluons la volonté affirmée du gouvernement du Québec de favoriser une plus grande participation du privé dans le réseau de la santé. Alors que la demande est croissante étant donné le vieillissement rapide de la population et que le personnel soignant subit une forte pression, le secteur privé peut soutenir le réseau public par son sens de l'innovation. En plus de répondre à cette demande et de réduire la pression sur les travailleurs dans les hôpitaux, nous pouvons assurer les soins en amont qui permettront de limiter la surcharge des urgences », déclare Luc Lepage, président-directeur général du CEPSEM.

Le secteur privé souhaite aussi être impliqué en tant que partie prenante pour l'idéation et de la reconstruction de la structure de gouvernance, notamment dans la mise sur pied de l'agence Santé Québec.

Le privé en santé rassemble des acteurs qui ont des solutions innovantes qui permettent de sortir des cadres convenus et d'améliorer le service à la population avec efficience et performance. « Compte tenu du rôle que nous pouvons jouer en tant qu'alliés directs du réseau de la santé, nous offrons notre collaboration pour amorcer immédiatement nos discussions avec le ministre de la Santé et ses ministres adjoints pour faire partie des discussions initiales permettant la restructuration du réseau. », conclut M. Lepage

À propos du CEPSEM

Le CEPSEM est un regroupement de chefs d'entreprise et d'OBNL œuvrant dans le secteur privé de la santé et du mieux-être. Ces organisations collaborent à part entière et sur une base quotidienne avec les établissements publics du réseau de la santé et des services sociaux (RSSS) du Québec. De plus, ils sont dans une position privilégiée pour générer des idées innovatrices. Nos membres croient au rôle positif et complémentaire que devraient jouer les entreprises privées dans le bon fonctionnement d'un système de santé juste, accessible, performant et équitable.

