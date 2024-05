LE SECTEUR MANUFACTURIER - UN SECTEUR QUI SOUHAITE SE DÉCARBONER MAIS QUI A BESOIN D'ÉNERGIE ET DE MOYENS

MONTRÉAL, le 13 mai 2024 /CNW/ - Manufacturiers et Exportateurs du Québec (MEQ) souhaite réagir à la publication du Baromètre de la transition des entreprises réalisé par Québec net positif.

Un enjeu complexe qui impacte davantage les PME

Bien que la décarbonation soit entamée dans le secteur manufacturier, ce processus représente encore un défi au Québec comme le démontrent les nouvelles données de Québec Net Positif, et ce, surtout pour les petites entreprises. Malgré les défis, il faut souligner la volonté des entreprises manufacturières à prendre le virage vers la décarbonation.

Selon un sondage effectué par MEQ en 2022, la moitié des manufacturiers employant 500 personnes ou plus se sont fixé pour objectif d'être neutres en carbone d'ici à 2050. Un peu plus d'un dixième des petites entreprises manufacturières (0-99 employés) ont fait de même. Cette proportion monte à 17 % pour les entreprises manufacturières entre 100 et 499 employés. Notons aussi que 45 % des entreprises manufacturières prévoyaient se concentrer en premier lieu sur la réduction des émissions générées par l'énergie utilisée pour fabriquer les produits.

Un contexte économique très difficile

Cependant, cette volonté s'inscrit dans un contexte économique très difficile. L'incertitude et le ralentissement de l'économie canadienne continue d'être en 2024. Dans un tel contexte, combiné avec une inflation qui tarde à fléchir et des taux d'intérêt élevés persistants, les entreprises manufacturières doivent composer avec un environnement d'affaires qui ralentit les investissements nécessaires, notamment en lien avec la décarbonation. Les investissements non résidentiels sont en diminution en 2023 de 1,4 %.

L'aide gouvernementale doit être connue, flexible et adaptée aux besoins

Les entreprises manufacturières ont besoin d'un signal clair de la part des gouvernements qu'ils seront là pour les supporter en stimulant l'investissement et en s'assurant que les ressources énergétiques et humaines soient en quantité et en qualité suffisante pour permettre à l'ensemble des entreprises manufacturières de prendre plus rapidement le virage de la décarbonation.

Selon les résultats de notre enquête de 2022, 44 % des entreprises manufacturières ont identifié le manque de ressource comme défi à établir des objectifs de carboneutralité et 36 % d'entre elles ont mentionné la difficulté d'avoir accès aux données d'émissions. Il faut donc s'assurer que le soutien gouvernemental soit en place.

Ces données viennent confirmer les résultats du Baromètre 2023 de Québec net positif, notamment en lien avec la méconnaissance actuelle des programmes existants et de l'aide financière mise à disposition. Les gouvernements doivent en faire davantage pour mieux accompagner les entreprises dans ce dossier, que ce soit en termes d'aide financière, mais aussi d'accès à de l'énergie propre.

Citation

« Les entreprises manufacturières doivent faire davantage leur part dans la décarbonation de notre économie. Le secteur industriel représente environ 30 % des émissions de GES du Québec. Pour y arriver, nous avons besoin du soutien du gouvernement en termes de mesure et programmes, mais aussi par l'accessibilité à de l'énergie verte qui est nécessaire à la décarbonation de nos usines. À ce sujet, le débat énergétique qui s'amorcera dans les prochaines semaines sera crucial pour discuter des besoins et des solutions du secteur manufacturier pour une transition énergétique ambitieuse. », a déclaré Véronique Proulx, présidente-directrice générale de MEQ.

