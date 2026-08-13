Le secteur laitier canadien demande au gouvernement de défendre la souveraineté alimentaire dans le cadre des discussions commerciales avec les États-Unis

OTTAWA, ON, le 13 août 2026 /CNW/ -- Les Producteurs laitiers du Canada et l'Association des transformateurs laitiers du Canada sont déçus de voir le secteur laitier, une fois de plus, entraîné dans un différend commercial plus vaste, considérant que le Canada continue de respecter les engagements qu'il a négociés et acceptés avec les États-Unis dans le cadre de l'ACÉUM.

« Les Canadiens sont, à juste titre, préoccupés par les répercussions des perturbations commerciales américaines et l'impact que celles-ci pourraient avoir sur leur quotidien. Il est également clair que les Canadiens croient en l'importance de préserver le contrôle de notre approvisionnement alimentaire et de veiller à ce que la résilience du secteur laitier de notre pays ne soit pas compromise », a affirmé David Wiens, président des Producteurs laitiers du Canada.

« Notre souveraineté alimentaire n'est pas négociable », a-t-il ajouté. « Nous sommes préoccupés par la perspective de concessions supplémentaires, alors que nous avons déjà été contraints de céder un accès considérable au marché canadien lors de précédents accords commerciaux, notamment l'ACÉUM. Nous avons clairement fait part de nos préoccupations et de notre position, tant sur la place publique qu'auprès du gouvernement : il est impératif qu'aucune autre concession ne soit faite sur les produits laitiers ou sur la gestion de l'offre lors des discussions avec les États-Unis. »

« La situation commerciale actuelle dans le secteur laitier avantage déjà énormément les États-Unis. Les exportations américaines de produits laitiers vers le Canada dépassent largement celles du Canada vers les États-Unis, représentant plus de 600 millions de dollars par année. Elles ont augmenté de plus de 150 % depuis l'entrée en vigueur de l'ACÉUM », a affirmé Mathieu Frigon, président et chef de la direction de l'Association des transformateurs laitiers du Canada. « Le secteur canadien de la transformation laitière est un employeur majeur au sein de plusieurs communautés au pays, et notre industrie laitière compte sur un commerce prévisible et régi par des règles avec notre plus grand partenaire commercial. »

Bien que le secteur apprécie et demeure convaincu que les gouvernements fédéral et provinciaux travaillent sans relâche pour défendre les intérêts canadiens et trouver des solutions adaptées à l'ensemble des secteurs, le Canada a déjà accordé plusieurs concessions au cours des derniers mois pour faire avancer les discussions en vue de la révision de l'ACÉUM avec les États-Unis, seulement pour faire face, chaque fois, à de nouvelles exigences.

« Nous ne nous excuserons pas de vouloir un secteur laitier canadien vigoureux, qui assure un approvisionnement fiable en lait provenant de fermes canadiennes, produit selon les normes canadiennes, tout en contribuant à l'économie du Canada et à la vitalité de ses collectivités rurales », a ajouté David Wiens.

Selon des récentes données de la firme Nanos, plus de 9 Canadiens sur 10 estiment qu'il est important de s'assurer que le Canada conserve autant de contrôle que possible sur son approvisionnement alimentaire. Par ailleurs, au cours des dernières semaines, des milliers de Canadiens ont écrit au gouvernement lui demandant de défendre les producteurs laitiers canadiens et la souveraineté alimentaire.

À propos des Producteurs laitiers du Canada

Les Producteurs laitiers du Canada (PLC) sont l'organisation nationale de politique, de représentation et de promotion représentant les producteurs laitiers canadiens et leurs familles œuvrant sur plus de 9 000 fermes laitières. Les PLC s'efforcent de créer des conditions stables pour le secteur laitier dans notre pays. L'organisation s'efforce également de maintenir des politiques qui favorisent la durabilité de la production laitière canadienne et qui font la promotion des produits laitiers et de leurs bienfaits pour la santé. Visitez le site web des producteurslaitiersducanada.ca pour plus d'information.

À propos de l'Association des transformateurs laitiers du Canada

L'Association des transformateurs laitiers du Canada (ATLC) est l'association nationale de l'industrie représentant les intérêts de l'industrie canadienne de la transformation laitière en matière de politiques publiques et de réglementation. Les membres de l'ATLC représentent certaines des marques les plus connues au Canada, emploient plus de 24 500 Canadiens et contribuent pour plus de 16 milliards de dollars par année à l'économie nationale.

SOURCE Les Producteurs laitiers du Canada

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