OTTAWA, ON, le 7 août 2020 /CNW/ - Le gouvernement du Canada prend des mesures importantes, immédiates et efficaces pour atténuer les répercussions de la COVID-19 sur notre économie et pour protéger les Canadiens. Le secteur forestier canadien n'a pas cessé de s'adapter et d'adopter des technologies et des procédés uniques pour fabriquer de nouveaux produits nous permettant de gérer la pandémie.

Le ministre des Ressources naturelles du Canada, l'honorable Seamus O'Regan, a annoncé aujourd'hui l'octroi de 1,3 M$ à FPInnovations pour un projet de lutte contre la COVID-19 visant à concevoir des filtres biodégradables et durables pour masques à usage unique à partir de matériaux locaux et écologiques.

Conformément au plan de travail de Ressources naturelles Canada (RNCan) sur la gestion des déchets en matière d'équipement de protection individuelle, FPInnovations mettra au point des filtres faits à partir d'un matériau durable et biodégradable provenant de fibres de bois de forêts d'ici. Les usines canadiennes de pâtes et papier fabriqueront ce produit, ce qui diversifiera les sources de revenus du secteur forestier. Ce produit pourrait aider le Canada à étendre ses marchés à l'international et à figurer au premier rang de la production durable et écologique d'équipement de protection individuelle.

Cet investissement s'inscrit dans le cadre du programme Technologies transformatrices de RNCan et de la collaboration avec FPInnovations par le biais du Programme d'innovation forestière. Ce programme fait la promotion de la recherche-développement de nouveaux produits et technologies dans le secteur forestier canadien.

Vu que la pandémie n'est pas terminée, la demande d'équipement de protection individuelle continue de croître. Les travailleurs du secteur forestier canadien montrent bien l'aide qu'apportera le secteur des ressources naturelles à la reprise économique du Canada dans la foulée de la pandémie de COVID-19.

« Des masques biodégradables fabriqués à partir des forêts durables du Canada - un autre exemple de ce que FPInnovations peut faire. L'ingéniosité du secteur forestier canadien au service de la sécurité des Canadiens. »

L'honorable Seamus O'Regan

Ministre des Ressources naturelles du Canada

« FPInnovations est sur une lancée depuis le début de la pandémie et nous sommes fiers du travail que nous avons accompli pour répondre à la demande d'un masque à usage unique qui est efficace, écologique et produit localement. Nous sommes confiants quant à notre capacité à fournir un masque entièrement biodégradable fabriqué au Canada dans un avenir rapproché. Nous tenons également à remercier RNCan pour son soutien envers les travailleurs du secteur forestier canadien. »

Stéphane Renou

Président et chef de la direction, FPInnovations

