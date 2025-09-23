LE SECTEUR DE LA CONSTRUCTION QUÉBÉCOIS : UN MOTEUR ÉCONOMIQUE DE 30 MILLIARDS $ FACE À DES DÉFIS D'INNOVATION

Le lancement de l'étude du Conseil de l'innovation révèle le potentiel de transformation de ce secteur clé de l'économie

MONTRÉAL, le 23 sept. 2025 /CNW/ - Le secteur de la construction occupe une place vitale dans l'économie québécoise, mais est aux prises avec des défis importants. L'innovation est la clé pour y faire face.

Avec un PIB de près de 30 milliards de dollars en 2023, soit 6,8 % de l'activité économique provinciale, le secteur de la construction emploie plus de 344 000 personnes, soit 7,7 % de l'ensemble de la main-d'œuvre québécoise. Il constitue un moteur de création d'emplois dynamique avec une croissance de 35 % en dix ans.

C'est ce que révèle une étude détaillée, dévoilée aujourd'hui par le Conseil de l'innovation du Québec (CIQ) et l'Institut de recherche en économie contemporaine (IRÉC). Elle brosse le portrait d'un secteur stratégique confronté à des défis importants, mais porteur de nombreuses opportunités d'innovation.

« L'industrie de la construction a le potentiel de transformer en profondeur l'économie du Québec. Face aux grands défis d'aujourd'hui - crise du logement, transition énergétique, infrastructures de transport collectif, production électrique, déficit d'entretien, son rôle est des plus stratégique. Elle a, plus que jamais, le potentiel de transformer en profondeur l'économie du Québec. Mais dans ce contexte historique, elle peut, et elle doit, devenir un catalyseur d'innovation et de croissance durable pour le Québec. Les leviers sont déjà là : innovation de gestion, technologies numériques, matériaux biosourcés. Accélérons nos efforts pour mobiliser collectivement les entreprises, travailleurs, institutions et gouvernements pour transformer ces défis en opportunités et bâtir l'économie de demain », déclare Luc Sirois, Innovateur en Chef du Québec et directeur général du Conseil de l'innovation du Québec.

« L'industrie de la construction joue un rôle vital pour la santé économique du Québec et la résolution d'enjeux sociaux. Pour relever les défis actuels, l'innovation n'est plus une option -- c'est une nécessité. Notre responsabilité est de faire évoluer les pratiques, en misant sur la collaboration de tous les acteurs, dont les leaders syndicaux et patronaux réunis au sein de la CCQ. Le carnet de commandes construction est historique et stimulant : il nous revient d'agir ensemble pour améliorer la compétitivité et offrir des emplois de qualité pour bâtir le Québec de demain. » Audrey Murray, présidente-directrice générale de la CCQ.

Des défis qui freinent la performance

Par ailleurs, l'étude identifie cinq enjeux clés qui affectent le secteur. La pénurie de main-d'œuvre s'intensifie avec un taux de postes vacants qui a bondi de 2,2 % en 2018 à 4,8 % en 2023, soit une augmentation de 218 %.

La productivité a reculé de 16 % entre 2013 et 2023 selon les données disponibles lorsque l'étude a été réalisée, soit un déclin plus marqué qu'au Canada (-10,8 %) et en Ontario (-8,9 %). (Nota Bene : suite à la mise à jour des chiffres de Statistiques Canada en mai 2025, le recul de la productivité est de 10,8 % pour la même période). Pendant ce temps, les autres industries québécoises affichaient une croissance de 8 %. Fait à noter : l'Institut du Québec et la Commission de la Construction du Québec, dans leur rapport Innover en construction (2025), met en lumière une position globalement stable du secteur au Québec sur le long terme avec une productivité en légère hausse de 3 % entre 1997 et 2023.

Du côté de l'innovation, les dépenses en recherche et développement demeurent faibles à 0,14 % du PIB en 2022, comparativement à 1,46 % pour l'ensemble des industries. Toutefois, ces investissements ont augmenté de 57 % entre 2018 et 2022, ce qui laisse entrevoir un revirement possible.

Sur le plan environnemental, les émissions de GES de l'industrie ont atteint 1,75 million de tonnes d'équivalent de CO₂, une hausse de 30 % depuis 2013 ; un constat qui illustre l'urgence d'accélérer la transition écologique dans ce secteur.

Malgré les défis, l'étude souligne que les associations et leaders du milieu déploient déjà diverses initiatives pour accélérer l'innovation. Pensons aux efforts renouvelés de la Commission de la construction du Québec (CCQ) en matière de formation et d'innovation, ainsi que son rapport Innover en construction, à la création de la Table ronde sur l'innovation par l'Association de la construction du Québec (ACQ), à l'ampleur grandissante de Batimatech, ou encore aux initiatives de l'APCHQ visant à améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments résidentiels existants ou encore le développement de nouveaux procédés comme le Mur parfait-APCHQ.

« Cette étude dresse un portrait saisissant du secteur de la construction québécois et confirme ce qui s'observe sur le terrain : innover est incontournable pour répondre aux défis de la construction et répondre aux besoins du secteur résidentiel à court et moyen termes. La durabilité, la qualité, la productivité, le volume passent entre autres par une modernisation des pratiques. C'est incontournable. De ce fait, l'APCHQ met en place des initiatives pour soutenir, renforcer et développer les compétences et capacités des entrepreneur•e•s en construction et en rénovation durable », souligne l'APCHQ.

Des opportunités prometteuses

L'étude identifie cinq opportunités concrètes : l'accélération de l'adoption des technologies numériques comme la modélisation des données du bâtiment (BIM), l'innovation verte et les matériaux durables, la modernisation des pratiques de gestion, le renforcement de l'écosystème d'innovation et le développement d'une main-d'œuvre qualifiée.

« Depuis 10 ans, Batimatech est un acteur du changement dans l'industrie de la construction. Face au double défi de la productivité et de l'adoption des technologies, nous n'avons pas le luxe d'attendre. Pour préparer la relève et relancer la performance, il faut accélérer la préfabrication, l'innovation technologique et de nouveaux modèles de collaboration. Il faut innover pour transformer l'industrie et bâtir plus vite, mieux et durablement », affirme Francis Bissonnette, Président et fondateur de Batimatech.

À propos de l'étude

Cette analyse détaillée résulte d'une collaboration entre le Conseil de l'innovation du Québec (CIQ) et l'Institut de recherche en économie contemporaine (IRÉC). Elle vise à alimenter la mobilisation des acteurs et leaders du milieu pour développer et intégrer l'innovation dans ce secteur clé de l'économie québécoise. Elle est dévoilée dans le cadre de l'événement Grand Batimatech, le 23 septembre 2025, au Palais des congrès de Montréal.

