/R E P R I S E -- INVITATION AUX MÉDIAS - Annonce d'un partenariat pour l'adoption de l'IA dans les municipalités québécoises/
25 sept, 2025, 08:01 ET
MONTRÉAL, le 24 sept. 2025 /CNW/ - Le Conseil de l'innovation du Québec et l'Union des municipalités du Québec (UMQ) invitent les représentants des médias à une annonce officielle dans le cadre de l'événement ALL IN à Montréal.
Cet événement sera l'occasion de découvrir comment les municipalités du Québec seront outillées pour intégrer l'intelligence artificielle et bâtir un continuum économique fort au cours des prochaines années.
Détails de l'événement :
|
QUOI :
|
Annonce d'un partenariat majeur pour l'adoption de l'IA dans les municipalités québécoises
|
QUAND :
|
Jeudi 25 septembre 2025, 12 h 00
|
OÙ :
|
Palais des congrès de Montréal
|
QUI :
|
Madame Anne Nguyen, directrice de l'intelligence artificielle, Conseil de l'innovation du Québec
Les représentants des médias doivent être accrédités pour assister à l'événement. Pour obtenir votre accréditation, svp contacter Justin Meloche : [email protected]
SOURCE Conseil de l’innovation du Québec
Renseignements : Justin Meloche, [email protected], 514-995-9704
