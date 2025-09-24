INVITATION AUX MÉDIAS - Annonce d'un partenariat pour l'adoption de l'IA dans les municipalités québécoises

MONTRÉAL, le 24 sept. 2025 /CNW/ - Le Conseil de l'innovation du Québec et l'Union des municipalités du Québec (UMQ) invitent les représentants des médias à une annonce officielle dans le cadre de l'événement ALL IN à Montréal.

Cet événement sera l'occasion de découvrir comment les municipalités du Québec seront outillées pour intégrer l'intelligence artificielle et bâtir un continuum économique fort au cours des prochaines années.

Détails de l'événement :

QUOI : Annonce d'un partenariat majeur pour l'adoption de l'IA dans les municipalités québécoises QUAND : Jeudi 25 septembre 2025, 12 h 00 OÙ : Palais des congrès de Montréal

200 Av. Viger O, Montréal (QC)

H3C 3S8 QUI : Madame Anne Nguyen, directrice de l'intelligence artificielle, Conseil de l'innovation du Québec

Monsieur Michel Angers, président de la commission de l'innovation et la transformation numérique de l'Union des municipalités du Québec et maire de Shawinigan

Les représentants des médias doivent être accrédités pour assister à l'événement. Pour obtenir votre accréditation, svp contacter Justin Meloche : [email protected]

