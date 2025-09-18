Le projet pilote Win-Finity débarque en Ontario avant la Journée mondiale du nettoyage de la planète

TORONTO, le 18 sept. 2025 /CNW/ - Dans le cadre des efforts déployés pour réduire les déchets de construction et promouvoir l'économie circulaire, l'Institut de Vinyle du Canada (IVC), en collaboration avec des partenaires nationaux et internationaux, a lancé le projet Win-Finity, le premier programme canadien de recyclage des fenêtres en vinyle post-consommation.

Win-Finity (Groupe CNW/Institut du vinyle du Canada)

Dans le cadre de l'édition 2025 de la Journée mondiale du nettoyage de la planète, le projet pilote sera complètement opérationnel dès cette semaine, avec un lancement officiel prévu pour le 19 septembre à Vision Extrusions, à Woodbridge (Ontario).

Fonctionnement

Les distributeurs ou les installateurs collectent les fenêtres dans des bacs sur place.

Les bacs sont envoyés à un recycleur de verre, où le verre est retiré pour être réutilisé.

Le vinyle restant est envoyé à un recycleur de plastique.

La qualité du vinyle est évaluée en vue de son utilisation dans la fabrication de nouvelles fenêtres.

La faisabilité économique du processus est étudiée.

Collaboration entre industrie et gouvernement

Les partenaires du projet Win-Finity sont l'Institut du vinyle du Canada, Formosa Plastics Corporation, U.S.A., Vision Extrusions Group, et le partenaire gouvernemental, le Conseil national de recherches du Canada. Fenestration Canada, Strategic Materials Inc., la Municipal Waste Association of Ontario, SAWDAC, Circular Partners Inc., Oligomaster Inc., Consumer Direct Windows and Doors et EPL Plastics Inc. ont également apporté leur soutien.

« Nous sommes heureux d'apporter notre expertise en matière de recherche et notre soutien à ce projet qui vise à réduire les déchets plastiques et à les réintégrer dans la chaîne de valeur, contribuant ainsi à minimiser l'empreinte carbone du secteur canadien de la construction. » La Dre Marzieh Riahinezhad, responsable technique du projet et chargée de recherche au Conseil national de recherches du Canada.

« Formosa est fière de soutenir le projet Win-Finity, qui constitue une étape concrète vers la circularité dans la chaîne de valeur du vinyle. Le développement du recyclage post-consommation grâce à la collaboration du secteur est essentiel à la construction d'un avenir plus durable ». [Fred Neske, vice-président adjoint, environnement, sécurité et communication, Formosa Plastics Corporation, États-Unis.

« Vision Group est heureux et fier de participer à ce programme. Il est essentiel de pouvoir détourner les fenêtres en vinyle post-consommation des sites d'enfouissement et de démontrer la valeur du recyclage du vinyle et sa viabilité économique afin de réduire l'empreinte carbone et de garantir la durabilité de nos produits pour les générations futures », a déclaré Tony Vella, de Vision Extrusions Group.

« L'Institut du vinyle du Canada est ravi d'être le préposé officiel au programme Win-Finity, notre deuxième projet pilote de recyclage après PVC 123, un programme de recyclage des appareils médicaux en milieu hospitalier lancé en 2020. » Aiñe Curran, PDG, Institut du vinyle du Canada

Détails du lancement de l'événement

📅 Le vendredi 19 septembre 2025 à 10 h HNE

📍 à Vision Extrusions, 201, boulevard Zenway, porte numéro 5, Woodbridge (Ontario)

Contact : Aiñe Curran, PDG, 📞 416 890-3840 | ✉️[email protected]

🌐 vinylinstituteofcanada.com | 🌐 vinylinstituteofcanada.com/winfinity

À propos de l'Institut du vinyle du Canada

L'Institut du vinyle du Canada plaide en faveur du développement durable et de solutions de recyclage innovantes, en établissant des partenariats qui favorisent la gestion de l'environnement et la récupération des ressources au bénéfice de la chaîne de valeur du vinyle au Canada.

SOURCE Institut du vinyle du Canada

