Différents groupes de l'industrie canadienne du vinyle et de la fenestration annoncent un projet pilote de recyclage des fenêtres en vinyle

TORONTO, le 5 juin 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, à l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement, l'Institut du vinyle du Canada (VIC) est fier d'annoncer le projet Win-Finity, un programme pilote national géré par l'association et visant à recycler les fenêtres en PVC après consommation. Cette initiative, en partenariat avec Formosa Plastics Corporation, États-Unis, le Conseil national de recherches du Canada (CNRC) et Vision Extrusions Group, aidera à établir un système de recyclage circulaire pour les fenêtres en vinyle partout au Canada.

Le projet est également soutenu par Fenestration Canada, Strategic Materials Inc., la Municipal Waste Association de l'Ontario, la Siding and Window Dealers Association of Canada, Circular Partners Inc. et EPL Plastics Inc.

« Cette collaboration marque une étape importante vers le détournement du vinyle et du verre des sites d'enfouissement et la création de nouveaux produits à partir d'anciennes fenêtres », a déclaré Tony Vella, chef de projet, Vision Extrusions Group.

Marzieh Riahinezhad, agente de recherche au CNRC et responsable technique du projet, a souligné que « le projet pilote vise à réduire au minimum les déchets plastiques et à contribuer à la réduction de l'empreinte carbone du secteur canadien de la construction ».

Aiñe Curran, présidente et cheffe de la direction du VIC, a ajouté : « Nous nous appuyons sur le succès de notre partenariat avec Environnement et Changement climatique Canada en 2020 dans le cadre du programme de recyclage du PVC médical PVC 123. Cette nouvelle initiative démontre une fois de plus la recyclabilité du PVC et l'engagement de l'industrie à favoriser une économie circulaire. »

Fred Neske, de Formosa Plastics, a insisté sur la valeur environnementale : « Le recyclage des fenêtres en PVC post-consommation réduit les émissions de CO2, économise les matières premières et empêche l'enfouissement des déchets. »

Lancement d'un projet pilote de deux ans en Ontario le 19 septembre 2025

Le projet pilote devrait être pleinement opérationnel d'ici le 19 septembre 2025, conformément à la Journée mondiale du nettoyage; il s'attaque au problème mondial des déchets solides et des débris marins. Le projet est conçu pour évaluer un modèle de contenu recyclé pour les fenêtres en vinyle et ouvrir la voie à des systèmes de recyclage plus vastes. La collecte et le traitement des fenêtres post-consommation seront concentrés dans la région du Grand Toronto, et organisés par le groupe de travail Win-Finity, du retrait des fenêtres à leur réutilisation dans de nouveaux produits.

