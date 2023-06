PARIS, le 29 juin 2023 /CNW/ - Les petites et moyennes entreprises (PME) jouent un rôle important dans l'économie canadienne. Elles contribuent à créer des emplois pour la classe moyenne et à stimuler la croissance économique.

Le secrétaire parlementaire Arif Virani a participé, au nom de la ministre du Commerce international, de la Promotion des exportations, de la Petite Entreprise et du Développement économique, l'honorable Mary Ng, à la toute première réunion de l'Organisation de coopération et de développement économiques au niveau ministériel sur les PME et l'entrepreneuriat, qui se déroulait à Paris. La réunion, qui s'est conclue aujourd'hui, avait pour objectif de faire avancer les discussions internationales sur le rôle important que peuvent jouer les PME et les entrepreneurs dans la quête d'un avenir plus écologique et la transition au numérique, ainsi que dans le développement du commerce international et des chaînes de valeur.

Au cours de l'événement de deux jours, le secrétaire parlementaire Virani a mis en lumière les efforts déployés par le gouvernement du Canada pour bâtir une économie inclusive, verte et numérique. Il a dirigé des discussions qui lui ont permis de souligner le leadership du Canada en matière d'entrepreneuriat inclusif, mentionnant au passage la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat, le Programme pour l'entrepreneuriat des communautés noires, et le Programme pour l'entrepreneuriat des communautés 2ELGBTQI+, une première mondiale en son genre. Il a également fait connaître le travail que réalise le gouvernement du Canada pour accroître la participation des PME à l'économie verte et à la transition vers la carboneutralité.

Le secrétaire parlementaire Virani a rencontré le ministre du Développement de l'entrepreneuriat et des coopératives de la Malaisie, Ewon Benedick, pour discuter de la Stratégie du Canada pour l'Indo-Pacifique et des liens qu'elle permettra de tisser entre les milieux de la petite entreprise et de l'entrepreneuriat des deux pays. Lors de sa rencontre avec la dirigeante de l'administration des petites entreprises des États-Unis, le secrétaire parlementaire a présenté les retombées que procure l'Accord Canada-États-Unis-Mexique aux exportateurs canadiens. Il a également pu rencontrer de hauts représentants de l'Égypte et du Maroc avec qui il a parlé de la Stratégie de coopération économique Canada-Afrique.

Reconnaissant les liens étroits qui existent entre les petites entreprises et le commerce, le secrétaire parlementaire a pris part à des discussions qui visaient à proposer des pistes de solution pour qu'un plus grand nombre de PME et d'entrepreneurs puissent saisir les occasions d'exportation qui se présentent, notamment par l'entremise des 15 accords de libre-échange du Canada, de la Stratégie du Canada pour l'Indo-Pacifique et des missions commerciales d'Équipe Canada.

« Les petites et moyennes entreprises (PME) et les entrepreneurs sont des moteurs essentiels de l'économie canadienne. Ils créent des emplois pour la classe moyenne, favorisent le développement économique au pays comme sur les marchés mondiaux, et sont des membres clés de nos communautés d'un océan à l'autre. Les efforts internationaux de collaboration qui visent à soutenir le développement et l'expansion des PME et la réussite des entrepreneurs sont avantageux non seulement pour le Canada, mais aussi pour l'économie mondiale. »

- Le secrétaire parlementaire de la ministre du Commerce international, de la Promotion des exportations, de la Petite Entreprise et du Développement économique, Arif Virani

