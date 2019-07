Le secrétaire parlementaire Serré annonce un investissement dans une technologie novatrice susceptible de remplacer le plastique non réutilisable

Le projet contribuera à réduire les émissions de gaz à effet de serre, à améliorer la compétitivité et à maintenir 430 emplois

ESPANOLA, ON, le 23 juill. 2019 /CNW/ - Le leadership environnemental et la croissance économique doivent aller de pair. C'est pourquoi le gouvernement du Canada investit dans l'innovation et la durabilité du secteur forestier canadien, ce qui contribuera à la protection de bons emplois pour la classe moyenne et de l'environnement pour les générations futures.

Aujourd'hui, le secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique rural, Marc Serré, a annoncé, au nom du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains, un investissement de 28,8 millions de dollars dans l'entreprise Domtar inc., une entreprise de production de pâtes et papier, reconnue comme un leader nord-américain d'avant-garde dans le domaine de la fibre de papier. Cet investissement soutiendra le projet de 57,5 millions de dollars de Domtar qui vise à doter l'entreprise de nouveaux équipements et à mettre en œuvre de nouveaux procédés à son usine de pâtes et papiers spéciaux située à Espanola, en Ontario.

Le projet de Domtar comprendra la commercialisation d'un nouveau processus innovant appelé Stealth Fiber Technology, qui permettra la production d'un papier plus résistant et la fabrication de produits novateurs susceptibles de remplacer les produits en plastique non réutilisables, par exemple les emballages médicaux et les emballages alimentaires. Ces innovations permettront d'accroître la compétitivité de Domtar sur le marché mondial, de réduire la quantité de déchets provenant des processus de production, et de réduire les émissions de gaz à effet de serre d'environ 48 000 tonnes par année à son usine d'Espanola, ce qui équivaut à retirer 16 000 voitures de nos routes.

Grâce en partie à cet investissement, Domtar pourra maintenir 430 emplois. L'entreprise investira également davantage dans la recherche-développement et élaborera un plan en matière de diversité et d'égalité entre les sexes visant à assurer la participation des femmes et des communautés autochtones. En outre, la modernisation de l'usine d'Espanola permettra d'améliorer la qualité de l'air et de réduire la pollution par le bruit au bénéfice des personnes qui vivent à Espanola et dans ses environs.

Citations

« L'industrie forestière canadienne soutient des milliers d'emplois bien rémunérés dans le Nord de l'Ontario. Notre gouvernement est fier d'investir dans les innovations de Domtar qui permettront d'accroître la compétitivité de l'usine d'Espanola sur le marché mondial, de réduire la quantité de déchets provenant des processus de production et de réduire les émissions de gaz à effet de serre. C'est un projet gagnant pour la communauté d'Espanola. »

- Le secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique rural et député de la circonscription de Nickel Belt, Marc Serré

« En investissant dans l'innovation et la durabilité de notre secteur forestier, nous contribuons à garantir des centaines de bons emplois pour la classe moyenne et à assurer la compétitivité à long terme de la production canadienne de pâtes et papier. Grâce à cet investissement, Domtar sera en mesure de commercialiser des produits novateurs susceptibles de faire diminuer l'utilisation de produits en plastique non réutilisables, tout en réduisant l'impact environnemental. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains

« Nous sommes heureux de nous associer au gouvernement du Canada pour mener à bien cette importante initiative de modernisation des infrastructures de l'usine d'Espanola et d'amélioration de notre rendement environnemental. Cet investissement permettra à l'usine aussi bien de développer des innovations techniques que de fabriquer des produits pouvant contribuer à réduire l'utilisation du plastique à usage unique. »

- Le président de la Division des pâtes et papiers de Domtar, Michael D. Garcia

Les faits en bref

Constituée en société au Canada en 1929, Domtar est une entreprise novatrice en matière de fibres, qui fabrique toute une variété de produits de pâtes et papier. Elle possède quatre installations de production de pâtes et papier au Canada .

en 1929, Domtar est une entreprise novatrice en matière de fibres, qui fabrique toute une variété de produits de pâtes et papier. Elle possède quatre installations de production de pâtes et papier au . Les matières premières utilisées à l'usine de Domtar à Espanola proviennent à 95 % du Nord de l' Ontario .

proviennent à 95 % du l' . Cet investissement est effectué au titre du Fonds stratégique pour l'innovation , un programme conçu pour attirer et appuyer des investissements commerciaux de grande qualité dans les secteurs les plus dynamiques et innovateurs au Canada .

, un programme conçu pour attirer et appuyer des investissements commerciaux de grande qualité dans les secteurs les plus dynamiques et innovateurs au . Le Fonds stratégique pour l'innovation est doté, entre autres, d'une enveloppe de 100 millions de dollars à l'appui de l'industrie forestière.

Outre le Fonds stratégique pour l'innovation, des centaines de programmes et services sont offerts pour aider les entreprises à innover, à créer des emplois et à contribuer à l'essor économique du pays. Grâce à son interface utilisateur simple, la plateforme Innovation Canada permet aux entreprises de dresser leur profil et d'avoir accès, en deux minutes environ, à l'information sur les programmes et les services qui leur conviennent le mieux.

