Le Secrétaire parlementaire du président du Conseil du Trésor présente les investissements prévus dans le budget fédéral visant à bâtir un Canada fort
07 nov, 2025, 14:20 ET
ST. JOHN'S, NL, le 7 nov. 2025 /CNW/ - Le secrétaire parlementaire du président du Conseil du Trésor et député de Cape Spear, Tom Osborne, mettra en lumière les investissements prévus dans le budget fédéral qui contribueront à bâtir des collectivités fortes grâce à l'amélioration des infrastructures locales.
Un point de presse suivra l'activité.
Date
Samedi 8 novembre 2025
Heure (locale)
11 h (HNT)
Endroit
Fisherman's Coop
Petty Harbour - 35, rue Southside, Goulds
Terre-Neuve-et-Labrador, A1S 1L1
SOURCE Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada
Les médias peuvent s'adresser à : Matthieu Perrotin, Directeur des enjeux et directeur adjoint des communications, Cabinet du président du Conseil du Trésor, [email protected]; Relations avec les médias, Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, Téléphone : 613-369-9400, Sans frais : 1-855-TBS-9-SCT (1-855-827-9728), Courriel : [email protected]
