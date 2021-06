WHITEHORSE, YT, le 24 juin 2021 /CNW/ - Alors que de plus en plus de Canadiens sont vaccinés, que notre lutte contre la COVID-19 tire à sa fin et que la réouverture de l'économie progresse en toute sécurité, le gouvernement du Canada demeure déterminé à soutenir les petites entreprises d'un océan à l'autre.

Le secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles (Agence canadienne de développement économique du Nord) et député du Yukon, l'honorable Larry Bagnell, a annoncé aujourd'hui que les trois territoires feraient l'objet d'un investissement pouvant aller jusqu'à 1,65 million de dollars afin d'encourager les citoyens à faire leurs achats localement et à soutenir les entreprises dans leur communauté au moment de leur réouverture. Ils les aideront ainsi à rester ouvertes et à prospérer durant la reprise de l'économie.

Cette somme s'inscrit dans l'investissement national de 33 millions de dollars annoncé par la ministre de la Petite Entreprise, de la Promotion des exportations et du Commerce international, l'honorable Mary Ng, le 21 juin dernier, qui vise à appuyer des campagnes destinées à promouvoir l'achat local à l'échelle du pays.

Le financement sera fourni par l'entremise des chambres de commerce provinciales et territoriales et servira à soutenir des campagnes de sensibilisation qui visent à accroître la confiance des consommateurs et à promouvoir les entreprises locales. Le montant du financement accordé à chaque chambre de commerce sera principalement déterminé en fonction du pourcentage de petites entreprises se trouvant dans sa région. La répartition du financement entre les trois territoires se fera comme suit :

Yukon : jusqu'à 550 000 $

: jusqu'à 550 000 $ Territoires du Nord-Ouest : jusqu'à 550 000 $

Nunavut : jusqu'à 550 000 $

Les chambres de commerce canadiennes peuvent utiliser ces fonds pour soutenir diverses activités qui encouragent les consommateurs à faire leurs achats localement et dans des conditions sécuritaires, en conformité avec les consignes actuelles de la santé publique. Les chambres de commerce peuvent lancer un appel de demandes ou solliciter des propositions directement auprès d'organismes ou d'associations locales en bonne position de mettre de l'avant des activités qui sensibilisent les consommateurs et génèrent des retombées pour le milieu des affaires en général. Les activités suivantes en sont de bons exemples :

activités de valorisation de la marque « Achat local » et du contenu numérique;

campagnes saisonnières visant à orienter les acheteurs vers les petits marchands locaux;

activités de promotion du magasinage en ligne, de la cueillette à la porte et de la livraison, ainsi que des mesures de santé publique mises en place pour rendre les magasins de détail plus sécuritaires et augmenter la confiance des consommateurs;

création de produits de marketing, comme des vidéos, de contenu visuel pour les médias sociaux et de publicités pour la radio et les journaux qui incitent les consommateurs à faire leurs achats localement dans les entreprises locales et à soutenir les restaurants et les attractions qui sont près de chez eux.

Cet investissement sera attribué de manière à répondre aux besoins uniques de chaque région du pays, et permettra aux chambres de commerce de mener leurs campagnes en fonction des exigences et des priorités locales. Et ultimement, il permettra d'aider les petites entreprises à sortir plus fortes de cette crise économique et sanitaire sans précédent.

« Achat local » est une initiative importante qui vient s'ajouter aux mesures de soutien majeures que le gouvernement du Canada a prises et continue de prendre pour aider les petites entreprises. Des programmes comme le nouveau Programme d'embauche pour la relance économique du Canada, la Subvention salariale d'urgence du Canada, la Subvention d'urgence du Canada pour le loyer, la mesure de soutien en cas de confinement et le Compte d'urgence pour les entreprises canadiennes, qui vont aider les entreprises à traverser cette pandémie et à entamer leur relance économique et leur croissance dans les mois et les années qui viennent.

« Les petites entreprises sont des piliers de notre économie. Elles sont au cœur de nos communautés et sont essentielles à la relance post-pandémique fructueuse de notre pays. Alors que la reprise sécuritaire se poursuit, les investissements destinés à l'initiative "Achat local" vont inciter les Canadiens à soutenir leurs petites entreprises locales. Celles-ci vont donc pouvoir se remettre sur pied plus rapidement. Nous avons tous et toutes un rôle à jouer pour sortir plus forts de cette pandémie, et le gouvernement entend bien continuer de jouer son rôle en soutenant les propriétaires de petites entreprises et les entrepreneurs de tout le pays. »

- Le secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles (Agence canadienne de développement économique du Nord) et député du Yukon, l'honorable Larry Bagnell

« Les petites entreprises du Nord ont fait preuve d'une grande résilience tout au long de la pandémie. Leur réussite est essentielle à notre relance économique. Lorsque nous magasinons à l'échelle locale, nous aidons nos communautés à prospérer. »

- Le député des Territoires du Nord-Ouest, Michael McCleod

